CHP, 19 Mart operasyonlarının yıl dönümüne hazırlanıyor: Gürlek’in mal varlığını açıklaması bekleniyor

Bu hafta perşembe günü itibariyle CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak.

CHP de bu kapsamda hafta boyunca basın toplantısı, miting ve buluşmalar gerçekleştirmeyi düşünüyor. CHP lideri Özgür Özel, ilk olarak bugün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. Bu toplantıda hem 19 Mart sürecinin yıl dönümünde yapılacaklar hem de sonrasında İstanbul’da ve Türkiye genelinde devam edecek eylemsellik konuşulacak.

Özel’in yarın ise, mal varlığını açıklaması için çağrı yaptığı ve 11 Mart’a kadar süre verdiği yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığıyla ilgili bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Partisinin genel merkezinde konuşacak Özel, burada elindeki belgeleri paylaşacak.

‘DİPLOMA İPTALİ’ VURGUSU

CHP lideri Özel, 18 Mart akşamı da Saraçhane’de olacak. Bu tarihi özellikle seçtiklerini belirten CHP kurmayları, İmamoğlu’na yapılan operasyonlarda İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin de büyük bir anlamı olduğunu vurguluyor. Diplomanın geçen yıl 18 Mart’ta iptal edildiğini anımsatan kurmaylar “İktidar için amaç hiçbir zaman yolsuzluk soruşturması olmadı. Onlar rakiplerini elemek istediler. Biz ön seçimle adayımızı belirleyeceğimizi duyurduğumuzda ve tüm baskılara rağmen ön seçimi iptal etmeyeceğimizi söylediğimizde, İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiler. Amaç her zaman Erdoğan’ın siyasi rakibini yargı eliyle elemeye çalışmaktı. 18 Mart’ta diplomasını iptal ettiler, 19 Mart’ta da gözaltına aldılar. İşte biz de diploma iptalinin yıl dönümünde İstanbul’da mitingte olacağız” diyor. CHP’nin bu büyük mitingte şu ana kadar İstanbul’da yapılan mitinglere katılan tüm kesimlere söz hakkı vereceği belirtiliyor. Özel’in 19 Mart akşamı da operasyonlarda tutuklanan isimlerin aileleriyle iftarda bir araya gelmesi bekleniyor.