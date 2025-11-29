CHP 39. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün: Genel başkanlık seçimi yapılacak! Salonda çok konuşulacak pankart...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ‘Şimdi iktidar zamanı’ sloganıyla düzenlediği 39’uncu Olağan Kurultayı'nın ikinci günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

Ankara Arena'da toplanan CHP'liler genel başkanlarını geçecek.

Kurultay salonuna ‘Güçlü Yurttaş’, ‘Güvenli Gelecek’, ‘Kazanan Türkiye’ pankartları asıldı. Salonda ayrıca tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarının bulunduğu bir pankart ve "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazan bir afiş de yer aldı.

KURULTAYDA ÇOK KONUŞULACAK PANKART

CHP’nin "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı’nda, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın resimlerinin olduğu “Doğru duvar yıkılmaz” pankartı asıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in salona girişi beklenirken tutuklu belediye başkanlarının ismi tek tek anons edildi, kurultay katılımcıları her isimden sonra salondakiler ‘Burada’ diye karşılık verdi.

"‘ZİNDANLARDA TUTSAK EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA SELAM"

Tüm isimler anons edildikten sonra ‘Zindanlarda tutsak edilen belediye başkanlarımıza selam gönderiyoruz’ denildi.

Öte yandan kurultay salonunda Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın şarkıları çalındı.

ÖZGÜR ÖZEL KURULTAY SALONUNDA

CHP lideri Özgür Özel, saat 10.15'te Ankara Spor Salonu'na geldi.

Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte, oluşturulan platform üzerinden seyircileri ve delegeleri selamladı.

Özel, kurultay salonunda eşi Didem Özel, ve CHP eski genel başkanlarından Murat Karayalçın ile yan yana oturuyor.

CHP liderinin yanında Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Muharrem İnce gibi isimler de yer alıyor.

ALMANYA SDP EŞ GENEL BAŞKANI'NDAN, CHP KURULTAYINA MESAJ

Almanya SPD Eş Genel Başkanı Almanya Başbakan Yardımsıcı Lars, CHP kurultayına mesaj gönderdi.

Lars’ın mesajında, özetle şunlar kaydedildi:

"Zor zamanlarda düzenlenen parti kongrelerinize iyi duygularımı gönderiyorum. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için verdiğiniz mücadeleyi takip ediyoruz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin sürekli aşındırılmasını üzüntüyle izliyoruz. Muhalif siyasetçilere yönelik hareket ettirmeme çabası kaygı vericidir. Halkın gerçek sorunlarını dile getiriyorsunuz. Derin ve sarsılmaz işbirliğimizden emin olabilirsiniz."

EKREM İMAMOĞLU, KURULTAYA MESAJ GÖNDERDİ

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

İmamoğlu, iktidarın baskı politikalarına vurgu yaptığı açıklamasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal duruma ilişkin mesajlar verdi.

Türkiye'nin Meclis'le değil Saray'la yönetildiğini belirten İmamoğlu, ülkenin bir reform hamlesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti. İmamoğlu, bunu ancak CHP'nin gerçekleştirebileceğini söyledi.

İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili CHP'liler sizi Silivri zindanından selamlıyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, uzun zamandır zorlu bir süreçten geçen ülkemiz büyük bir kavşağa yaklaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 seçimlerinden 1. parti olarak çıktıktan sonra yaşadıklarımız tarihsel bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. 23 senedir ülkeyi yönetenler kaybetmeye mahkum oldukları iktidarı bırakmaya hazır değil. 19 Mart 2025'ten beri yaşadıklarımız iktidardakilerin kendilerinden başkasının seçimleri kazanmasını engellemek için her yola başvurabileceklerini gösteriyor.

Türkiye'yi iktidarların demokratik seçimler yoluyla değiştiği bir ülke olmaktan çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Böyle bir eşikteyiz. Fakat biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demekten vazgeçmeyeceğiz. Atamızın ve şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı, rejimlerin en faziletlisi olan Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye haline getirmek zorundayız. 39. kurultayımız bu tarihsel eşikten nasıl geçeceğimizi tayin edecek, seçimlerden önceki son olağan kurultayımız olduğu için önemi çok büyük. Partimiz için de, ülkemiz için de. Kurultayımız yeni programla partimize yön verirken, ülkemize de yol gösterecek. Seçeceğimiz yeni yönetimle partimizi güçlendirirken, milletin de yolunu açacak."

İMAMOĞLU: "BU KURULTAY ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKÜ..."

İmamoğlu, mesajına şöyle devam etti:

"39. Kurultayımız bu tarihsel eşikten nasıl geçeceğimizi tayin edecek, seçimlerden önceki son olağan kurultayımız olduğu için önemi çok büyük. Milyonların ümidi biziz.

Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi. Bu ülkenin milyonları 19 Mart 2025’ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor.

Şimdi sorumluluk bizim. Sorumluluk, görev biz CHP’lilerin. Milyonların arzusuna sahip çıkacağız. Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz. Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır."

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDEN HAYKIRDI: 'SÖZ VERİYORUM...'

İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye çıkarak kurultayın ikinci gününün açılış konuşmasını yaptı.

Özel, kürsüye "İktidar, iktidar, iktidar" sloganlarıyla çıktı.

CHP lideri Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Birlikte türküler söyledik. Birlikte göğüsledik zoru biz. Güzeli birlikte düşledik. Sesimiz kısık çıktı bazen. Yine de türküler söyledik. Sendeledik yolda ilerlerken ama hiç geriye dönmedik. Kim demiş sustuk? Kim demiş sustuk? Kim demiş direnmeyip teslim olduk? İşte teslim olmayanlar burada. İşte teslim olmayanlar burada. İşte direnenler burada. Merhaba dostlarım. Merhaba dostlarım. Merhaba dostlarım. Merhaba. Merhaba merhaba. İki yıl sonra yine omuz omuza, yürek yüreğe aynı salondayız.

İki yılda kara kışlardan dar yollardan geçtik. Bize ömür biçenler oldu.Dayanamazlar dağılırlar dediler. Vazgeçerler dediler. Teslim olacaklar dediler. Ama yine buradayız. Ayaktayız. Bin kere budadılar körpe dallarımızı. Bin kere kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kere korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. Hepiniz, hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz, şeref verdiniz. 81 ilde 973 ilçede Baba ocağının Baba ocağının bacasını tüttürenler burada."

ÖZEL: "ATATÜRK'ÜN YAKTIĞI ATEŞİ SÖNDÜRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEMİŞTİR"

"Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşi söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Bundan sonra da yetmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye yön veren Türkiye'nin kurucu iradesini temsil eden partidir. Bizde kurultay varsa ülkenin gündemi o kurultaydır. Her kurultay öncesi ülkeye bir seçim ruhu, seçim havası hakim olur. Kurultaylarımız hem partiyi hem ülkeyi değiştirme görevi ve sorumluluğu taşır. Sizler Sivas Kongresi'ndeki 41 delegenin bugünkü temsilcilerisiniz.

Birileri ülkede sandığı kaldırmaya çalışırken mahallelerden başlayarak mahallelerimize koyduğumuz sandıklardan ilçeye, ilçe kongrelerinden ile il kongrelerinden bu salona görevlendirilen ve omuz başlarında 2 milyon üyemizin hem de 86 milyon vatandaşımızın yüklerini, sorumluluğunu taşıyorsunuz.

Bu kurultayda vereceğiniz kararla partimizi iktidara taşıyacak kadroları belirlemeye geldiniz. Bunun için bu önemli günde buraya bu görevi yapmaya büyük bir disiplinle kararlılıkla gelen tüm delegelerimizin şahsında Cumhuriyet Halk Partisi Örgütünün ve tüm üyelerinin karşısında saygıyla eğiliyorum. Hoş geldiniz. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız. İyi ki birlikteyiz."

ÖZGÜR ÖZEL, ALTAN ÖYMEN'İ ANDI

"Altan abi oradan hepimize gurur duyan, özlem duyan gözlerle bakıyor. Bir önceki kurultayda birlikteydik. Saraçhane'de otobüsün üstünde birlikteydik. Hikmet Başkanımızla biraz önce telefonda konuştuk. Çok yakında otobüsün üzerinde olacağının sözünü, müjdesini buradan vererek sevgili Hikmet Çetin'i selamlıyorum Genel Başkanımızı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan Sayın Murat Karayalçın'la birlikte örneğin tüzüğün mevcut genel başkan imza toplamaz. Talebi halinde adaydır. 70 imza toplamıyorsa zaten aday olmaz.

Ama imzaları mevcut genel başkan hiç toplamaz. Aday olanlar da %5'i ile aday olabilirler diyerek o bu sefer kullandığımızda ne kadar işe yarayan, tartışmaların önünü kesen gerçek konuşulacak gündem yerine gündeme sis etkisi yapacak uygulamayı genel başkanlarımızın önerisiyle örneğin tüzüğümüze derç ettik. Ve o 4-9 Eylül Kuruluş Haftası fikriyle delegelerimizin bunu tüzüğe koymasıyla bu sene de 4-9 Eylül'ü 4 Eylül Sivas Kongresi'nden 9 Eylül hem ülkenin düşman işgalinden kurtulduğu sembol güne, hem partimizin kurulduğu güne, kapatılan partimizin yeniden kurulduğu güne atfen 4-9 Eylül Kurtuluş Haftamızı bu sene yine coşkuyla kutladık."

"SÖZ VERİYORUM" DEDİ TÜM SALON AYAĞA KALKTI

"Ve size bu kurultaydan, geçen kurultayda olduğu gibi bir söz vererek ayrılmayı ve bu sözü tutmayı kendim için hayatımın onur meselesi sayıyorum. Geçen kurultay bu salonda, bu kürsüde 1970'lerde rahmetli Ecevit'in yaptığı gibi girdiği ikisi yerel, ikisi genel tüm seçimlerden partisini birinci çıkardığını, bizim de bunu başaracağımızı, eğer bunu başaramazsak, eğer bunu başaramazsak bu görevde kalmayacağımızı söylemiştim.

Bu sözü verdikten 4 ay, 5 ay sonra bu sözün ilk adımını atmak, bu sözü ilk sınavda verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu. Şimdi buradan, bu kurultaydan, 40. kurultayımızdan tarih önünde söz veriyorum: Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40. kurultay iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır."

Özel'in bu sözlerinin ardından tüm salon ayağa kalktı ve alkışladı.

CHP'DE BİR YILDA ÜÇ KEZ GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞ OLACAK

39. Kurultay'da rakipsiz görünen Özgür Özel, yeniden aday.

Özel, bugünkü kurultayda da seçilirse bir yılda üç kez toplamda, dört kez CHP Genel Başkanı olarak seçilmiş olacak.

KURULTAYIN 28-29-30 KASIM PROGRAMINDA NELER VAR?

28-29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen kurultayın ilk gününde CHP’nin 17 yıl sonra değişiklik yapılan parti programı oylandı ve kabul edildi.

29 Kasım Cumartesi günü (bugün) genel başkan seçimi, 30 Kasım Pazar günü de Parti Meclisi üye seçimi yapılacak.

DÜN NELER YAŞANDI?

CHP'nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla düzenlediği 39. Olağan Kurultay, 28 Kasım'da Ankara’da başladı.

Seyircisiz yapılan ilk günde salona “İmamoğlu’na özgürlük”, “Umut burada, iktidar yolunda”, “Özgür Türkiye, özgür kadınlar” gibi mesajlar içeren pankartlar asıldı.

Ayrıca hayatını kaybeden Altan Öymen ve Ferdi Zeyrek için anma pankartları, tutuklu başkanlarının fotoğrafları ve Saraçhane’deki “Önce adalet, önce hürriyet” pankartı da salonda yer aldı.

Kurultaya; Murat Karayalçın, Önder Sav, Muharrem İnce, Dilek İmamoğlu, Mansur Yavaş ve İBB Başkanvekili Nuri Arslan gibi isimler katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise katılmadı.

Saat 10.00’da yeterli çoğunluk sağlandı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla kurultay başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan başkanlığına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce oy birliğiyle seçildi. Ünlüce’nin önerdiği sekiz il başkanının yer aldığı divan heyeti de delegelerce onaylandı.

Gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Selin Sayek Böke’nin başkanlık ettiği Program Komisyonu ile Gül Çiftci’nin yönettiği Tüzük ve Yönetmelik Komisyonu kuruldu.

Kurultayda Özel dönemini anlatan “İki Yılımız”, “Mücadele” ve “Kimsesizlerin kimsesi CHP” başlıklı videolar gösterildi.

PARTİ PROGRAMI

CHP’nin yeni programı, 14 aylık bir çalışmanın ardından delegelere sunuldu. Programın tanıtımını Selin Sayek Böke yaptı. Ardından 17 gölge bakan kendi alanlarında konuşmalar yaptı.

Delegelerin önerileri doğrultusunda yapılan son düzenlemelerin ardından program oy birliğiyle kabul edildi. Redaksiyon yetkisi MYK’ya verildi.

Gündemin altıncı maddesinin tamamlanmasıyla birlikte, yarın yapılacak genel başkanlık seçimleri için adaylık başvuruları açıldı.

Günün son bölümünde tüzükte 10, yönetmelikte 5 madde değiştirildi. Maddeler led ekrandan sunularak oylandı. Hiçbir öneri gelmedi, tüm değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi.