Ekrem İmamoğlu'ndan, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na mesaj: 'Bu kurultayın önemi çok büyük çünkü...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nda yeni parti programının kabul edilip, CHP tüzüğü ve yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişikliğe gidilmesinin ardından ikinci gününde devam ediyor.

Kurultayın ikinci gününde genel başkanlık seçimi yapılacak.

İMAMOĞLU'NNDAN KURULTAYA MESAJ

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na mesaj gönderdi.

"SEÇİMLERDEN ÖNCEKİ SON OLAĞAN KURULTAY..."

CHP Kurultayı'nda, Ekrem İmamoğlu’nun mesajı yapay zeka ile oluşturulmuş video ile verildi.

İmamoğlu mesajında, "Seçimlerden önceki son olağan kurultayımız olduğu için önemi çok büyük" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "31 Mart 2024 seçimlerinden birinci parti olarak çıktıktan sonra yaşadıklarımız tarihsel bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. 23 senedir ülkeyi yöneteneler, kaybetmeye mahkum oldukları iktidarı bırakmaya hazır değil. 19 Mart 2025’den beri yaşadıklarımız iktidardakilerin kendilerinden başkasının seçimleri kazanmasını engellemek için her yola başvurabileceklerini gösteriyor. Türkiye’yi iktidarların demokratik seçimler yoluyla değiştiği bir ülke olmaktan çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Böyle bir eşikteyiz..." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na gönderdiği mesajın tamamı şu şekilde:

"Kıymetli Genel Başkanım,

Sevgili yol arkadaşlarım,

Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer,

Partimizin 39. Kurultayını Silivri zindanından saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi hasretle kucaklıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Kıymetli yol arkadaşlarım, uzun zamandır zorlu bir süreçten geçen ülkemiz büyük bir kavşağa yaklaşıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart 2024 seçimlerinden birinci parti olarak çıktıktan sonra yaşadıklarımız tarihsel bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. 23 senedir ülkeyi yönetenler kaybetmeye mahkum oldukları iktidarı bırakmaya hazır değil.

19 Mart 2024’ten beri yaşadıklarımız, iktidardakilerin kendilerinden başkasının seçimleri kazanmasını engellemek için her yola başvurabileceklerini gösteriyor.

Türkiye’yi, iktidarların demokratik seçimler yoluyla değiştiği bir ülke olmaktan çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Böyle bir eşikteyiz. Fakat biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” demekten vazgeçmeyeceğiz.

Atamızın ve şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı, rejimlerin en faziletlisi olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye haline getirmek zorundayız.

39. kurultayımız bu tarihsel eşikten nasıl geçeceğimizi tayin edecek seçimlerden önceki son olağan kurultayımız olduğu için önemi çok büyük.

Partimiz için de ülkemiz için de… Kurultayımız yeni programla partimize yön verirken ülkemize de yol gösterecek. Seçeceğimiz yeni yönetimle partimizi güçlendirirken milletin de yolunu açacak.

Sevgili yol arkadaşlarım,

Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır. Kurucusu olduğumuz Cumhuriyetimiz, banisi olduğumuz demokrasimiz hayati sorunlarla boğuşuyor. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temeli Meclisimiz felç edilmiş halde. Ülkemiz Meclisten değil, danışmanlarla doldurulmuş saraydan yönetiliyor.

Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü prensipleri askıda. Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı sarayın emrinde. Medya tek tip, fikir hürriyeti yok. Ağzını açan Silivri’ye kapatılıyor. Televizyon kanallarına el konuluyor. Bağımsız gazetecilik faaliyeti yürüten kişiler asılsız suçlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Demokrasimiz gibi ekonomimiz de çöküyor. Tarım bitme noktasında, sanayi üretimi giderek azalıyor. Küçük bir azınlık servetine servet katarken, vatandaşlarımızın yarısından fazlası açlık ya da yoksulluk sınırında bir hayata mahkum.

Zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getiren bu kara düzen milletimizin kanını emiyor. Gıda ürünlerinin fiyatları, kiralar kontrolden çıkmış halde. Çocuklarımız işsiz ve ümitsiz; geleceklerini başka ülkelerde arıyor.

Gençler evlenemiyor, evlenenler çocuk yapmıyor. Aile kurumu ve değerlerimiz büyük zarar görüyor. Doğurganlık hızımız o kadar azaldı ki bir nüfus krizine, demografik bir krize doğru gidiyoruz. Sevgili Dava Arkadaşlarım, Demokrasimiz ve ekonomimiz çökerken dünya büyük bir dönüşümden geçiyor.

Devletlerarası ilişkiler, dünya ekonomisi ve uluslararası ticaret hızla değişiyor. Yapay zekâ, dijital dönüşüm ve teknolojik ilerlemeler ekonomileri, üretim, tüketim ve bölüşüm süreçlerini köklü bir biçimde dönüştürüyor.

Dünya ticaretinin rotaları değişiyor. Değişen sadece dünya ekonomisi, dünya ticareti değil. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan uluslararası düzen de değişiyor. Küresel siyasete belirsizlik ve kuralsızlık hakim.

Devletler arası ittifaklar yerini yenilerine bırakırken, müttefikler ve rakipler arası ilişkiler değişiyor. Askeri çatışmalar ve çatışma potansiyeli artıyor. Hatta sivillerin, masumların göz göre göre katledildiği ve maalesef tüm dünyanın seyretmekle yetindiği bir tabloyu yaşıyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisinin cefakar mensupları, Cumhuriyetimiz ve Demokrasimiz bu kadar büyük sorunlarla boğuşurken, dünyada yaşanan bu ekonomik ve teknolojik dönüşümü yakalamamız imkansız.

"ÜLKEMİZ GERÇEK BİR YOL AYRIMINDA"

Değişen uluslararası düzende ülkemize yakışan bir yer bulmamız mümkün değil.

Daha kötüsü, bu ekonomik ve teknolojik dönüşümü yakalayamazsak, ülkemizi değişen uluslararası düzene hazırlayamazsak, Cumhuriyetimizin ve Demokrasimizin sorunları daha da büyüyecek.

İşin şakası yok. Ülkemiz gerçek bir yol ayrımında. Daha önce birkaç kez olduğu gibi…

19. yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin eski haliyle devam edemeyeceği belli olunca da bir yol ayrımına gelmiştik, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilerek çıktığımızda da.

Her iki yol ayrımında da büyük hamleler yapmış, ülkemizi daha büyük felaketlerden korumuştuk.

Osmanlı Devleti’nin eski haliyle devam edemeyeceği belli olunca Tanzimat Fermanını ilan etmiş, Birinci Dünya Savaşından yenilerek çıktığımızdaysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşımızı verip Cumhuriyeti kurmuştuk.

Her iki eşikten de büyük reformlar yaparak geçtik.

Ülkemiz bugün yine büyük bir yol ayrımında.

Yine büyük bir reform hamlesine ihtiyacımız var.

Cumhuriyetimizin ve Demokrasimizin bekası için, değişen uluslararası düzende ülkemize yakışan bir yer bulabilmek için büyük bir reform hamlesi yapmamız gerekiyor.

Ancak vaziyet ortada.

Bugünkü iktidarla bu mümkün değil.

Sorunlarımızın kaynağıyla sorunlarımızı çözmemiz imkansız.

Cumhuriyet Halk Partisinin kıymetli mensupları,

Ülkemizin kuvvetle ihtiyaç duyduğu reform hamlesini ancak biz yapabiliriz.

Ancak CHP ülkenin makus talihini yüzyıl önce olduğu gibi değiştirebilir.

Türkiye ancak CHP iktidarında, Cumhuriyet’i kurarken yaptığımız gibi bir reform hamlesi yapabilir.

Cumhuriyetimizin ve Demokrasimizin bekası için ülkemizin CHP iktidarına ihtiyacı var.

Sevgili yol arkadaşlarım,

39. Kurultayımız CHP’yi iktidar yapacak yolun döşeneceği kurultaydır.

Partimizin 2023’teki değişim kurultayına hazırlanırken bir tespitte, bir de vaatte bulunduk.

“CHP değişirse Türkiye değişir”, “CHP değişecek, Türkiye değişecek” dedik.

Kıymetli genel başkanımız, dava arkadaşım Özgür Özel’in liderliğinde 2023’te CHP’nin değişim sürecini başlattık.

Sonucunu da aldık. 2024’teki yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıktık. Türkiye nüfusunun % 60’ının yaşadığı şehirlerde belediye başkanlıklarını biz kazandık.

Seçimlerdeki başarımızın arkasında başta siz partililerimizin inancı, gayreti, özverisi vardı elbette. Bir de vatandaşlarımızı CHP’nin herkesin partisi olduğuna ve CHP’nin belediyelerimizi herkesten daha iyi yönetebileceğine ikna etmemiz.

2023 kurultayında CHP’yi herkesin partisi yapmaya ve Türkiye’yi CHP’nin daha iyi yönetebileceğini göstermeye karar vermiştik. Bu yolda çok mesafe aldık.

Cumhuriyet Halk Partisini Türkiye’nin her yerinden insanlarımızın umutla baktığı bir parti haline getirdik. Cumhuriyet Halk Partisini Türkün, Kürdün, Alevinin, Sünninin, dindarın, sekülerin, gencin yaşlının, herkesin partisi yaptık.

Kıymetli dava arkadaşlarım,

CHP bugün Türkiye’nin birinci partisiyse CHP’yi herkesin evi haline getirdiğimiz içindir.

Kimsenin inancıyla, diliyle, kılığıyla kıyafetiyle, yaşam tarzıyla bir sorunumuz olmadığı ve bunu milletimize samimiyetle gösterdiğimiz için birinci partiyiz.

Herkesi makbul, her vatandaşımızı muteber bildiğimiz için birinci partiyiz. Kutuplaştırmadığımız, kucaklaştığımız için birinci partiyiz. Fatih Sultan Mehmet’i de Atatürk’ü de aynı aşkla sevdiğimiz için birinci partiyiz. CHP bugün Türkiye’nin birinci partisiyse kazandığımız belediyeleri daha iyi yönettiğimiz içindir.

Ankara’da, Mersin’de, Adana’da, Esenyurt’ta, İstanbul’da şehirlerimizi yağmalatmadığımız, şehirlerimizi daha iyi yönettiğimiz için birinci partiyiz.

Kaynaklarımız kesilmesine rağmen herkesten daha çok metro yaptığımız için birinci partiyiz. Belediyelerimiz dar gelirliyi, kent yoksullarını, yoksulu koruduğu için, kimseyi arkada bırakmadığımız için birinci partiyiz. Anne kartla kadınlarımıza, Kent Lokantalarıyla dar gelirlilerimize, emeklilerimize hizmet verdiğimiz için birinci partiyiz.

Sevgili yol arkadaşlarım,

CHP’de değişim aşısı tutmuş, CHP değişmiştir, değişmeye ve gelişmeye de devam edecektir.

Değişen CHP Türkiye’nin birinci partisidir.

CHP değiştiğini 19 Mart’tan bu yana ülkenin dört bir yanında kendi kaderini tayin hakkına sahip çıkan genci yaşlısı, kadını erkeği her görüşten insanıyla meydan meydan büyüttüğü direnişle gösteriyor.

Milletimiz değişen CHP’nin bu direnişinin ülkemizin adalet ve özgürlük mücadelesi, refah mücadelesi olduğunu bildiği için bizimle yürüyor.

Devletin gücünü yargı vesayetiyle kendine yöneltenlere karşı millet bizimledir, biz milletimizin yanındayız.

Şimdi misyonumuz bellidir: Tüm demokratları bu iktidar yürüyüşünün yolcusu yapmak. CHP’yi açık ara birinci parti yaparak iktidara gelmek.

CHP’yi iktidar yapıp ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük reform hamlesini başlatmak.

Ülkemizi Büyük Atatürk’ün vasiyetine uygun biçimde muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kıymetli mensupları,

Şimdi siz dışarıda biz hapiste hepimizin önünde bir görev var.

Daha çok vatandaşımıza CHP’nin herkesin evi olduğunu anlatmalıyız.

Daha çok vatandaşımızı Türkiye’yi CHP’nin daha iyi yöneteceğine ikna etmeliyiz.

Kurultayımızı tamamladıktan sonra seçimlere kadar hiçbirimize dur durak yok.

Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşlarımıza CHP’nin herkesin evi olduğunu anlatalım.

CHP’nin kimsenin diliyle inancıyla, yaşam tarzıyla derdinin olmadığını, CHP’nin Türkün de Kürdün de, Sünninin de Alevinin de, dindarın da sekülerin de partisi olduğunu anlatalım.

Herkese anlatalım:

CHP herkesin partisidir.

CHP barıştan, özgürlükten, eşitlikten yanadır.

Herkese anlatalım:

CHP Cumhuriyetin de teminatıdır, demokrasinin de.

CHP Türkiye’nin birliğinin de teminatıdır, Kürt meselesinin demokratik çözümünün de.

CHP din ve vicdan özgürlüğünün de teminatıdır, fikir hürriyetinin de.

Herkese anlatalım:

CHP Terörsüz ve Demokratik Türkiye adıyla yürütülen çözüm sürecinin yanındadır, tamamlanana kadar da yanında olacaktır.

Ama kendi bildiğince, kendi üslubunca.

CHP Kürt sorununun demokratik, kapsayıcı, ciddi ve şeffaf bir biçimde çözümünden yanadır.

CHP silahların bırakılması ve Kürt sorununun Meclis zemininde, eşit vatandaşlık ve kardeşlik prensipleriyle çözümü için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Herkese anlatalım:

CHP Türkiye’yi akılla, bilimle, istişareyle, uzmanlıkla, liyakatle yönetmeye hazır. CHP ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük reform hamlesini yapmaya hazır. CHP ülkemizi muasır medeniyete eriştirmek için Cumhuriyet gibi bir reform hareketini başlatmaya hazır.

Sevgili yol arkadaşlarım,

Herkese anlatalım:

CHP iktidarında parlamenter sisteme döneceğiz.

Saraydan değil Meclisten yöneteceğiz.

CHP iktidarında adaleti yeniden devletin temeli yapacağız.

CHP iktidarında Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes eşit, herkes özgür olacak.

Herkese Anlatalım:

CHP iktidarında

Türkiye bölgesinde yıldız gibi parlayacak.

Türk Ordusu güçlü, hazır ve caydırıcı olacak.

Herkese anlatalım:

CHP iktidarında üretim ekonomisine geçeceğiz.

Ekonomik büyümemizi dış borçla değil, verimliliği artırarak, arzı büyüterek gerçekleştireceğiz.

Yalnız inşaata değil aynı zamanda üretime yatırım yapacağız.

Anadolu Kalkınma Yolunu inşa edecek, ülkemizi uluslararası ticaretin geçiş noktası yapacağız.

Türkiye Ulusal Kalkınma Fonu’nu (TUKF) kuracak, teknoloji kentleri inşa edeceğiz.

Dünya değişirken bu kez seyretmeyeceğiz.

Herkese anlatalım:

CHP iktidarında gıda fiyatlarını düşürecek, köylerimizi şenlendireceğiz.

Herkese Anlatalım:

CHP iktidarında parasız eğitimi nitelikli, nitelikli eğitimi parasız yapacağız.

Devlet okullarını yeniden ülkenin en iyi okulları yapacağız.

CHP iktidarında çocuklarımız okula aç gitmeyecek, okulda aç kalmayacak.

Herkese Anlatalım:

CHP iktidarında Temel Vatandaşlık Geliriyle her eve en az bir asgari ücret tutarında para girecek.

Herkes başını sokacak bir ev bulacak.

Herkese anlatalım:

CHP iktidarında

Aileyi koruyacak, kadınları erkeklere ve piyasaya ezdirmeyeceğiz.

Gençlere iş bulacağız, işe yarar eğitim vereceğiz

Herkese anlatalım:

CHP iktidarında yerinden yöneteceğiz.

Şehirlerimizi dayanıklı, şehirlerimizde hayatı güvenli, ferah ve ucuz kılacağız

Kıymetli yol arkadaşlarım,

Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır.

Ancak biz CHP’yiz.

Zor günlerin, zor zamanların partisiyiz.

Nasıl ki Birinci Dünya Savaşının yıkıntılarından bu ülkeyi ayağa kaldırıp Cumhuriyeti kurduysak,

Nasıl ki, az zamanda çok iş başarıp genç Türkiye Cumhuriyeti’ne dünyada saygın bir yer kazandırdıysak,

Nasıl ki İkinci Dünya Savaşından sonra ülkeyi çok partili sisteme geçirdiysek,

Bugün de Demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin bekası için gereken büyük reformları biz yapabiliriz.

Sevgili dava arkadaşlarım,

Milyonların gözü üzerimizde,

Milyonların ümidi biziz.

Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi.

Bu ülkenin milyonları 19 Mart 2025’ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor.

Şimdi sorumluluk bizim. Sorumluluk, görev biz CHP’lilerin. Milyonların arzusuna sahip çıkacağız. Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz. Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır.

Az kaldı…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin evlatları,

39. kurultayımızı bu duygularla, bu kuvvetli inançla selamlıyor, hepinize üstün başarılar diliyorum. Parti yönetiminde yer alacak arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum.

Ekrem İmamoğlu

Silivri Zindanı.