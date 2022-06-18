CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut: KDV ve ÖTV kaldırılsın
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, mazot fiyatlarına gelen zamları Meclis gündemine taşıdı. Barut, "Çiftçiler açısından mazottaki KDV ve ÖTV gibi vergilerin kaldırılması, üreticinin üretim yapabilmesi ve ülke tarımının darboğazdan kurtulması için zorunluluk haline gelmiştir" dedi.
Türk lirasının değer kaybıyla mazota neredeyse her gün zam geldiğini söyleyen Barut, “Uluslararası koşullarla ilintili olarak petrol fiyatlarındaki artış ve Türk lirasının değer kaybının devam etmesi ile birlikte neredeyse her gün akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Son zamla birlikte motorinin fiyatı 30 lirayı da geçti. Bir yılda motorindeki fiyat artışı yüzde 315’i geçti. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil” dedi.
Uluslararası piyasada petrol fiyatlarının ortalama yüzde 75 bandında arttığına dikkat çeken Barut, şunları kaydetti:
“Bu gerçeğe rağmen ülkemizdeki mazot fiyat artışının ne denli vahim olduğu ve yarattığı tahribatın da ne kadar büyük boyutlu olduğu ortada. Sadece çiftçilerimiz ve ülke tarımı açısından ele alınsa dahi akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin derhal durdurulması, zamların da geri çekilmesi gerekmektedir. Çiftçiler açısından mazottaki KDV ve ÖTV gibi vergilerin kaldırılması, üreticinin üretim yapabilmesi ve ülke tarımının darboğazdan kurtulması için zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde tarımsal üretime darbe vuran fahiş akaryakıt zamlarıyla ilgili yaşanan bu sorunların tam anlamıyla tespit edilmesi, çözüm için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması istiyoruz.”
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