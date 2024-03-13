Tacikistan'da yakalanan FETÖ mensubu Bursa'da yargılanıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından geçen yıl Tacikistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ mensubu Koray Vural'ın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koray Vural, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Bilirkişi raporuna karşı savunma yapan sanık, 2015'ten itibaren Türkiye'ye gelmediğini belirtti.
Hakkındaki ByLock ile ilgili iddiaları reddeden Vural, tahliyesini istedi.
Müvekkilinin örgütsel faaliyetlerde yer almadığını ve ByLock kullandığı iddia edilen hattın Vural'a ait olmadığını ileri süren sanık avukatı da tahliye talebinde bulundu.
Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde "Turuncu" kategoride yer alan ve "FETÖ'ye üyelik"ten aranan firari Koray Vural'ı Kasım 2023'te Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.
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