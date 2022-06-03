CHP Ankara İl Başkanı Akıllı'dan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz altılı masadan da aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasını bekliyor ve istiyoruz." dedi.
CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, seçime dönük çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Seçim günü Ankara genelinde 40-45 bin kişiyi mobilize edeceklerini belirten Akıllı, en önemli hazırlıklarının buna yönelik olduğunu kaydetti.
Haziran sonu itibarıyla bu çalışmayı bitireceklerini bildiren Akıllı, ayrıca her seçim bölgesinde de deneyimli isimlerin yer alacağı, "seçim koordinasyon kurulları" oluşturacaklarını açıkladı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Akıllı, şöyle konuştu:
"Elbette adayı altılı masa belirleyecek ama ben hem CHP Ankara İl Başkanı hem yönetim kurulu hem de Ankara örgütü adına rahatlıkla şunu söyleyebilirim, bizim adayımız Sayın Genel Başkanımızdır. Altılı masaya önerimiz de budur. Doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz altılı masadan da aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasını bekliyor ve istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de ben denklemin Genel Başkan lehine gelişeceği kanaatindeyim. Sayın Genel Başkanın seçilmekle ilgili bir problem yaşayacağını zannetmiyorum"
Ankara için nasıl bir sonuç bekledikleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Ali Hikmet Akıllı, "Biz seçim sonucunda CHP'nin Ankara'da birinci parti olacağını düşünüyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Oran şu veya bu olabilir, 2011 oyumuz Ankara'da yüzde 34 ama bunun üzerine çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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