Karadeniz davalara tepkili: 'CHP’nin direncini kırmak istiyorlar'

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

İstanbul’daki davayı dakikası dakikasına Trabzon ve Rize’de izleyen yörenin kanaat önderleri ve siyasileri iktidarın, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile suni gündem yaratıp CHP’yi yıpratmak istediğini söylüyor.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz: İmamoğlu davası basit bir dava değil. Baskıyla toplumu endişeye sevk ediyorlar. Yaşadığımız açık bir faşizm. İktidarı bırakmazlar algısını güçlendirmek istiyorlar. Ancak ne yaparsa yapsınlar AKP’nin gideceğini herkes gördü. Rakipleri hukuk yoluyla tasfiye ediyorlar. Canan Kaftancıoğlu, ardından İmamoğlu. Yarın Mansur Yavaş.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun: “Siyasi bir dava. Hakaret yok. Dava açmak için açılmış bir dava. Halk bunu kabul etmez. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun yanındayız.”

CHP Trabzon Milletvekli Ahmet Kaya: Haksız, hukuksuz ve gereksiz bir şekilde mahkemeler uğraştırılıyor. Sosyal medyada bize en ağır şekilde hakaret ediliyor. Ama hakaret olmayan ahmak kelimesi üzerinden meşgul ediliyoruz.

CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu: 16 milyon İstanbullu’nun yargılanması ve mahkemenin ertelenmesi doğru değil. İktidar baskıcı politikalarına devam ediyor. Halk buna karşı koyacaktır. Erdoğan, “İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” demişti. Bunun endişesini yaşıyorlar.”

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: İktidar ne yapacağını şaşırmış. 16 milyon insanın iradesini yargılamaya çalışıyorlar. Dün de bizi yargıladılar. “Biz Hak yolundayız” diyerek iktidara gelenler aslında yollarını şaşırdılar. Hak ve halkın yolunda olan CHP’li belediyelerdir. Kılıçdaroğlu’na yumruk atanı ödüllendiren zihniyet, halka hizmet eden belediye başkanlarını cezalandırmaya çalışıyor. Ne diyeyim, Allah akıl fikir versin.