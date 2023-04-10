Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:30

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:33

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Antalya milletvekili adaylarından biri de Sururi Çorabatır oldu. Sururi Çorabatır'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''CHP Antalya Milletvekili adayı Sururi Çorabatır kimdir? Sururi Çorabatır kaç yaşında, nereli?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

SURURİ ÇORABATIR KİMDİR?

Sururi Çorabatır, 2019'dan beri Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. Çorabatır aynı zamanda Antalya Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır. Çorabatır, Antalya başta olmak üzere Türkiye'deki turizminin çeşitlenmesi ve uluslararası düzeyde tanınması için spor, ürün geliştirme ve sağlık turizmi alanlarında çalışmalar yürütmektedir.