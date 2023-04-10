CHP Ankara Milletvekili adayı Deniz Demir kimdir? Deniz Demir kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:55

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:55

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Ankara milletvekili adaylarından biri de Deniz Demir oldu. Deniz Demir'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

DENİZ DEMİR KİMDİR?

Deniz Demir, 1985 yılında Ardahan’ın Göle İlçesi’nde doğdu.

Siyasete lise öğrencisiyken başladı. CHP Çankaya İlçe Gençlik Kolları’nda başlayan siyasi hayatına, Ankara İl Gençlik Kolları’nda devam etti. Gençlik Kolları Genel Merkez MYK üyeliği yaptı. Gençlik Kolları’nın Örgüt ve Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yürüttü. Dört dönem yaptığı görevi boyunca Türkiye’nin tüm illerini dolaşarak gençlik örgütlenmelerini yürüttü. Gençlik Kolları Genel Merkez Yöneticiliği sonrası iki dönem Ana Kademe Ankara İl Başkan Yardımcılığı yaptı.

Yerel ve genel seçimlerde organizasyon heyetlerinde yer aldı. 2018 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha düşük aldığı seçim bölgelerine özel önem gösterdi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun illerde yapacağı miting, toplantı ve kampanyaları organize eden heyet içerisinde yer aldı.

Jeoloji Mühendisliği ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası (TMMOB) JMO Delegesi oldu. Tünel ve Sondaj işleri yapan iki firmada yöneticilik yaptı. 25-26 Temmuz’da yapılan CHP 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyeliği’ne seçildi.