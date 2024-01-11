Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:45

Yerel seçimlerde CHP'nin Artbin Belediye Başkan Adayı belli oldu. Buna göre CHP Artvin'de Aday olarak Bilgehan Erdem'i gösterdi. Peki, CHP Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem kimdir? Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli?

BİLGEHAN ERDEM KİMDİR?

Artvin şehrinde dünyaya gelen Bilgehan Erdem, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuş ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapmıştır. Kentin tanınan eğitimcilerinden biri olan Erdem, yerel seçimlerde CHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir.