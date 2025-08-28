CHP Aydın İl Gençlik Kolları başkanı hakkında pankart soruşturması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi sonrası 18 Ağustos Pazartesi günü Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda yapılan miting öncesi Efeler İlçe Binası’na asılan pankart nedeniyle CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade veren Gündoğdu şunları söyledi: “İfademde pankartı astığımı ben kabul ettim. Hiçbir hakaret olmadığını demokratik hakkımı kullandığımı ve suçlamaları kabul etmediğimi belirttim.

Herkes bilsin ve aklından çıkarmasın ki, partimize gönül verir gibi gözüküp döneklik yapan gençlerle kimse bizi karıştırmasın. Koltuk uğruna mücadelesini satıp, yol arkadaşlarının hakkını yiyenlere hiç benzetmesin.

Bir değil bin ifade olsa gider verir ve haklı davamızdan bir adım geri atmayız, bir santim eğilmeyiz. Mücadelemizi hak için verecek, hakkımız olan geleceği geri alacağız.”