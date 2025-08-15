Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Aydın Kuyucak İlçe Başkanı görevden alındı

CHP Aydın Kuyucak İlçe Başkanı görevden alındı

15.08.2025 13:18:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
CHP Aydın Kuyucak İlçe Başkanı görevden alındı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisi CHP'den istifa edip AKP'ye geçmesinin ardından CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, partisindeki görevinden alındığını duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın AKP katılmasının ardından CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ile Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli görevinden alındı.

Image

YÖRELİ'DEN AÇIKLAMA

Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "11.12.2023 tarihinden beri yürütmekte olduğum İlçe Başkanlığı görevinden alınmış bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partililiğim aynı heyecanla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.

İlgili Konular: #Özlem Çerçioğlu #Kuyucak