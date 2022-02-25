CHP başvurmuştu: Anayasa Mahkemesi'nden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne iptal

25 Şubat 2022 Cuma, 12:29

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından bilgi ve belge isteme yetkisi verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddesini iptal etti. Mahkeme, düzenlemenin kanunla yapılması gerektiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre CHP, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Kurula, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisi veren ve ilgili kurumların da buna cevap vermekle yükümlü olduğunu düzenleyen 6'ncı maddesinin iptalini istedi. CHP'nin iptal isteminde yetkinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiğini savunuldu.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, söz konusu maddenin konu bakımından ve yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek düzenlemenin iptaline karar verdi.

AYM'nin kararında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından sistemin Cumhurbaşkanına yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarma yetkisi verdiği ifade edildi. Kararda, yürütme yetkisi dışında kalan konularda kanunla düzenleme yapılması gerektiğine işaret edildi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE OLMAZ"

Anayasa'nın 104'üncü maddesinde kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağının hüküm altına alındığı kaydedilen kararda, "Anayasa bir konunun kanunla düzenleneceğini öngörmüşse bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Bununla birlikte Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin Anayasa hükümlerinin açıkça izin verdiği hususlarda kararnamelerle düzenleme yapılabilir" denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun merkezi idare içinde yer alan, kamu tüzel kişiliği bulunmayan ve Cumhurbaşkanlığı veya herhangi bir bakanlık teşkilatına dahil olmayan kendine özgü bir idari birim olduğu belirtilen kararda, kurulun görev ve yetkilerinin Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenleneceği öngörülen konulardan olmadığı kaydedildi.

Kararda, bu yönüyle Kurulun kamu kurumlarından bilgi istemesinin ve ilgili kurumların buna yükümlü kılınmasının Anayasa'nın 123'üncü maddesine göre kanunla düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi.