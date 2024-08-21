CHP, belediyelerin SGK borçlarının yapılandırılması için iktidarla görüşecek: 'Maaş ödeyemez hale geliriz'

Yayınlanma: 21.08.2024 - 07:05

Güncelleme: 21.08.2024 - 07:05

CHP

CHP yönetimi, iktidarın belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarını “kaynağından tahsil etme” kararına karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin borçlarının yapılandırılması ve gelir artırıcı önlemlerin yaşama geçirilmesi için yasa teklifi hazırlanması ve gölge bakanların, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşmesi kararlaştırıldı.

Yaklaşan toplu iş sözleşmesi sürecine dikkat çeken bazı belediye başkanları, Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesini önererek, “Bu şekilde giderse personel maaşını ödeyemez hale geliriz” görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Merkezi’nde dün gerçekleştirilen “Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi” toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Tarihi Kentler Birliği Başkanı sıfatıyla katıldı.

Toplantının amacı hakkında bilgi veren Özel, iktidarı, CHP’li belediyelerin kaynaklarını kısarak “sıkıştırmaya” çalışmakla suçladı.

Özel, oluşturdukları eşgüdüm konseyinin, hem belediyeleri rutin denetimlere hazır tutmak hem de “kötü niyetli birtakım saldırgan tutumları karşı hukuki ve teknik destek sağlamak” amacıyla oluşturulduğunu bildirdi.

Özel’in açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantının gündeminde belediyelerin SGK borçlarının yapılandırılması, belediye gelirlerini artırıcı önlemler, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler, deprem, orman yangınlarına karşı önlemler yer aldı.

Ana gündem SGK borçları

Edinilen bilgiye göre toplantıda ağırlıklı olarak iktidarın, belediyelerin SGK borçlarının tahsil edilmesi kararının ardından belediyelere arka arkaya bildirimlerde bulunulması ele alındı.

İktidarın bu kararının arkasında CHP’li belediyeleri, ekonomik kaynakları kısarak “çalışamaz hale getirme” amacının yattığı görüşünde ortaklaşıldı, sorunun aşılması için atılacak adımlar ele alındı.

Söz alan belediye başkanları, önümüzdeki süreçte birçok belediyede toplu iş sözleşmesi sürecinin başlayacağına dikkat çekerek, SGK borçlarının yapılandırılmaması ve belediyelere yeni kaynak sağlanamaması halinde birçok belediyenin maaş ödeyemez hale geleceğine işaret etti.

AKP’li belediyelerin SGK borçlarını, belediyelerin gayrimenkulleri karşılığında mahsuplaşabilirken, muhalefet belediyelerine bu olanağın tanınmadığı dile getirildi.

“Ya SGK borcu ödeyeceğiz ya maaş”

Belediye gelirleri sürekli düşerken enflasyondan dolayı giderlerin sürekli arttığına işaret eden bazı belediye başkanları şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu şekilde belediyeler yönetilemez. Çünkü bu durumda ya SGK borcu ödeyecek ya da maaş ödeyecek. Ya çöp toplayacak ya da SGK borcu ödeyecek. Burada seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu ülkenin ekonomisini belediyeler değil, kötü ekonomi yönetimi batırdı. Önümüzde bir toplu iş sözleşmesi süreci var. Belediyeler artık maaş ödemekte zorlanacaklar. O nedenle belediye gelirlerini artırıcı önlemler alınmalı, borç yapılandırılmasına gidilmeli.”

“Vade uzatılsın, borç faizleri silinsin”

Toplantıda, belediyelerin SGK borçlarının yeniden yapılandırılması için Meclis açıldığında yasa teklifi verilmesi, ayrıca iktidarla temas kurularak önerilerin doğrudan iletilmesi kararlaştırıldı.

Bu çerçevede belediyelerin borç faizlerinin silinerek, ana para borcunun 120 aya yayıldığı 2021 yılında çıkarılan 7326 sayılı yeniden yapılandırma yasasına benzer bir düzenleme yapılması önerilmesi benimsendi.

Gündeme gelen bir başka öneri de belediyelerin KDV alacaklarıyla SGK borçlarında mahsuplaşmaya gidilmesi oldu.

“Özel, Erdoğan’la görüşsün” önerisi

Belediye borçlarının yapılandırılması ve gelir artırıcı önlemler alınması konusunda CHP’li gölge bakanların ilgili bakanları ziyaret etmesi kararlaştırıldı.

CHP’nin 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak Tüzük Kurultayı’nın ardından, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’dan, ekonomiden sorumlu gölge bakan Yalçın Karatepe de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten randevu isteyerek partilerinin önerilerini aktaracak.

CHP’li belediyelerin sorunlarının her platformda dile getirilmesi, Özel’in bu konunun iletişimini yapması kararlaştırılırken bazı belediye başkanları, gölge bakanların sonuç alamaması halinde, Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bu konuda görüşmesini önerdi, ancak bu konuda somut bir karar alınmadığı öğrenildi.

Sokak hayvanları için İBB eşgüdüm sağlayacak

Toplantıda, kamuoyu tepkisine karşın iktidarın Temmuz ayında Meclis’ten geçirdiği sokak hayvanlarına ilişkin yasanın uygulanması konusu da gündeme geldi.

Toplantının amacının, belediyelerin sorunlarının eşgüdümle çözülmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken parti kurmayları, “Genel itibariyle hem sokak hayvanları hem mali işlerle ilgi atılacak adımların tamamını tek elden yöneteceğiz. Herkes kendi başına çıkış yapmasın diye bu toplantı yapıldı. Mesela sokak hayvanları ile bir şey söylenecekse, önce bir çalıştay yapılacak” görüşünü dile getirdi.

Bu çerçevede sokak hayvanları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 10 gün içinde bir sunum yapacağı ve diğer partili belediyelerin de bu öneri doğrultusunda kendi yerel dinamiklerini dikkate alan politikaları uygulaması kararlaştırıldı.