Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkanı Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?

31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. CHP Kayseri adayı Murat Molu oldu. Peki, Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkanı Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:46
Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkanı Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmezken, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin daha başkan adayları belli oldu. CHP Kayseri adayı Murat Molu oldu. Peki, Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkanı Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?

MURAT MOLU KİMDİR?

CHP Kayseri Büyükşehir belediye başkan adayı Murat Molu'dur. Murat Molu, tıp eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra zorunlu hizmetini Urfa Sağlık Müdür Yardımcısı olarak gerçekleştirdi. Ankara Numune Hastanesi'nde Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev aldı ve burada Başhekimlik ve İl Sağlığı Müdürlüğü görevlerinde bulundu.


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