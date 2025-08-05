CHP, bir yandan mitinglerini sürdürecek bir yandan saha çalışmalarına başlayacak: CHP’de yoğun takvim

Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin açılışıyla seçim çalışmalarını başlatan CHP, bugünden itibaren Türkiye’nin dört bir yanına giderek toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelecek.

Bu kapsamda milletvekilleri hem yeni parti programı hem de hükümet programı için yurttaşların görüşlerini alacak.

Vekiller aynı zamanda CHP’li belediyelere yapılan operasyonları ve 19 Mart sürecinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecini anlatacak. Bu kapsamda operasyonlardaki hukuksuzluklar ve bunların ekonomiye maliyeti dile getirilecek.

CHP lideri Özgür Özel ise mitinglerine devam edecek. Özel bu kapsamda yarın saat 20.30’da Tuzla Sahil’de İTÜ Denizcilik Fakültesi önünde olacak.

CHP, erken seçim ve İmamoğlu’na özgürlük istediği mitinglerine pazar günü de Tokat’tan devam edecek. Öte yandan; 39. Olağan Kurultay takvimini başlatan CHP’de delege seçimleri gelecek hafta 13 Ağustos’ta ilçe delegeleri seçimleriyle sürecek.

Parti 13 Eylül’de ilçe kongrelerini, 11 Ekim’de de il kongrelerini başlatacak. Parti kurmayları bu kapsamda olağan kurultayın kasım ya da aralık ayında yapılabileceğini belirtiyor.