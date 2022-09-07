CHP Bitlis İl Başkanlığı’na kayyum atandı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:09

CHP Bitlis İl Başkanlığı'na Mehmet Cahit Geylani’nin yerine kayyum atandı. CHP Genel Merkezi’nin 22 Şubat 2022 tarihinde atadığı kayyum heyeti 45 gün içerisinde olağanüstü il kongresini yapmak üzere görevlendirilmişti. Atanan kayyum heyetinin il kongresini yapmaması üzerine mahkemeye gidildi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülen celsede, CHP Bitlis İl Başkanlığına Veysi Uyanık, Zeynelabidin Küçükdağ, Rahmetullah Ak, Veysi Acar, Durmaz Sadak, İsmail Nacar, İkram Karaca kayyum olarak atandı. Kayyum olarak atanan Veysi Uyanık, bir önceki dönem Bitlis İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

‘KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ’

halktv.com.tr’ye konuşan Mehmet Cahit Geylani, “Diyarbakır’da olduğu gibi mahkeme tarafından siyasi bir karar verildi. Bu kararı veren hakim, Diyarbakır için de aynı kararı vermişti. Üstelik bu dava açılırken, hiçbir delegemizin imzası alınmadı. Davayı açan kişi Genel Merkez tarafından ihraç edilen biri. Mahkeme bu kişiyi kayyum olarak atamış. Biz Bitlis’te yaptığımız parti çalışmaları ile burada AKP’yi bitirdik. Kayyum atananlar AKP ile beraber hareket ediyorlar” dedi. Genel Merkez’in bu konuyla alakalı toplantı halinde olduğunu belirten Geylani, “Karara itiraz edeceğiz” diye konuştu.