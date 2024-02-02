CHP bugün İstanbul adaylarını belirleyecek

Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde merkez yönetim kurulu ve parti meclisi üyeleriyle bir araya gelecek.

İstanbul’un ilçelerine ağırlık verilmesi beklenirken parti kurmayları tüm ilçelerin bugün “açıklanmayabileceğini” söylüyor. Partinin belediye meclislerinde de yine kendi adaylarını çıkaracağını aktaran kurmaylar, “İstanbul’da ilçeler üzerinden DEM Parti ile bir görüşme yok” diyor.

Partinin merakla beklenen Çankaya adayının da haftaya kalabileceği aktarılıyor. Çankaya’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ile CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner’in adı geçiyor.

Partinin kampanyası, sloganı ve müziği ise şubat ortasında açıklanacak. Kampanya başlangıcının 20 Şubat’tan önce olmasının düşünüldüğü belirtildi. 12 Şubat’ta Ankara’da kampanyayı duyuran bir etkinliğin yapılabileceği kaydediliyor.

Partinin belediye meclisi üyelikleri için yaptığı önseçimler de başladı. Parti gelecek hafta sonu da Türkiye’nin farklı yerlerinde belediye meclisleri için önseçimlerini sürdürecek. Anayasa mitingi tarihi belirlenecek. CHP MYK, bugün Can Atalay için yapılması anayasa mitingi konusunu da ele alacak.