CHP’den ‘Can Atalay’ hamlesi: AYM’ye başvuracaklar
Cumhuriyet Halk Partisi, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespit edilmesi istemiyle AYM’ye başvuracak.
CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespit edilmesi istemiyle yarın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.
CHP, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının okunması suretiyle Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali ile ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle yarın AYM'ye başvuruda bulunacak.
CHP’nin başvurusunu AYM'ye Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iletecek. Günaydın, başvurudan önce AYM önünde basın açıklaması yapacak.
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