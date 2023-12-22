CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı Bulut: ‘Hayalim; Hayvan Köyü’

Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:31

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:31

CHP’li Bulut, aday adaylığı başvurusu yaptığı Çankaya Belediyesi için planlarını ve hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Bulut, toplumun her kesiminden insanın sesini duyurması için aday olduğunu söyledi. Her bireyin adil davranış görmesi ve haklarına erişebilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, “Adalet ve eşitlik kavramları, benim yönetim anlayışımın temelini oluşturur” ifadelerini kullandı.

‘Sevgi dolu toplum’

Sevgi ve merhamet dolu bir toplum yaratmayı hedeflediğini belirten Bulut,“Merhamet ve anlayış, toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Yönetimim altında hayvan haklarına yönelik politikalarımızı, değerler doğrultusunda şekillendirmeyi ve hayvanlarla olan ilişkilerimizde pozitif bir değişim yaratmayı hedefliyorum” diye konuştu. Belediyede hedeflediği projelerden biri olan ve Almanya’da bulunan “Gut Aiderbichl” hayvan köyünü örnek gösteren Bulut, “Bu sığınak, çeşitli türlerden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapmakta. Gut Aiderbichl, özellikle istismar edilmiş veya terk edilmiş hayvanlara bakmakta ve onlara yaşam boyu bir yuva sunmakta. Tıpkı bu köy gibi bir köy yapmak benim hayalim” dedi.

‘Kadınlara yönelik somut adımlar’

Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin artışının, toplumda üzüntü ve endişe yarattığını kaydeden Bulut; “Ben, bu konuda sadece üzüntümü ifade etmekle kalmayıp, somut çözüm yolları geliştirmek için çalışmayı taahhüt ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Belediye başkanı olarak seçilmesinin ardından bu sorunun çözümünü öncelik haline getireceğini söyleyen Bulut, “Bu kapsamda, kadın sığınma evleri, danışmanlık hizmetleri ve hukuki destek gibi konularda gerekli kaynakların sağlanması için çalışacağım” diye konuştu.

‘Engellilere Teknolojik Çözümler’

Akıllı teknolojilerin kullanılmasının, engelli bireylerin bağımsızlıklarını artırmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için önemli olduğunu belirten Bulut, “Bu alanda yapacağımız yatırımlar, toplumumuzun her bireyinin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik olacak” ifadelerini kullandı.

‘Acil yaşlı bakımı’

Yaşlıların acil sağlık hizmetlerine kolay ve hızlı erişimini sağlamak için çeşitli adımlar atacaklarını kaydeden Bulut, “Evde sağlık hizmetleri, düzenli sağlık kontrolleri ve acil sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, bu konudaki önceliklerimiz arasında yer alacak” dedi.

‘Yerel işletmecilere destek’

Yerel ekonomiyi canlandırmak ve işsizlik oranlarını düşürmek için, yerel işletmeleri ve KOBİ’leri destekleyeceklerini ifade eden Bulut, “Bu, hem işsiz vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunacak hem de yerel ekonominin gelişimine katkı sağlayacak” vurgusunu yaptı.