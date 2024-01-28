CHP Çankaya belediye başkan aday adaylarından çağrı: 25 adayın dışında bir aday kabul edilemez

Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:53

Güncelleme: 28.01.2024 - 18:53

CHP’de geçtiğimiz günlerde açıklanan belediye başkan adayları arasında Çankaya yer almamıştı. İlçede kimin aday gösterileceği merakla beklenirken aday adaylarından, adaylığını koymayan isimlerin ön plana çıkarılmasından ortak tepki geldi. CHP Genel Başkanlığı’na ortak bir yazı gönderen aday adayları “belirtilen zorunlu tarihler arasında” başvuru yapmayan isimlerinin konuşulmasından duydukları rahatsızlık dile getirdi. Bildiride CHP'nin 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerine yönelik bir genelge ile belediye başkanı aday adaylığı ve belediye meclis üyesi aday adaylığı konusunda başvuru ölçütlerini belirlediğine işaret edilerek "Genel Sekreterlik imzası ile örgütlerimize gönderilen bu genelge çerçevesinde Çankaya ilçemizde de belediye başkan aday adaylığı başvuruları yapılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, görevlerinden zorunlu olarak çekilmesi gerekenler öngörülen yasal sürede görevlerinden çekilmiştir. Genelge çerçevesinde ve 'belirtilen zorunlu tarihler arasında’ aday adaylığı başvuruları tamamlanmıştır. Çankaya ilçesinde belediye başkanı aday adaylığı için 25 başvuru yapılmış ve başvuru listeleri parti organlarının, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Genelgede son başvuru tarihi olarak belirtilen 5 Aralık 2023 tarihinde adaylık başvuru süresi sona ermiş, bu tarih sonrasında adaylık başvuruları kabul edilmemiştir" denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Çankaya'mızın oylarını artırarak ABB seçimlerini kazanmanın yanı sıra ABB meclis üye çoğunluğunu sağlamak için seçmenimizin yaşadığı duygusal kopuşu gidererek sandığa gelmesini sağlamanın bir yolu da Çankaya Belediye Başkan adayının parti hukukuna uygun biçimde örgütün ve seçmenin beklentileri çerçevesinde mevcut aday adayları arasından seçilmesidir. Bu metinde imzası bulunan biz her bir aday adayı, aday belirlemede münhasır yetkiye sahip olan PM’nin önceleyeceği ölçütlere göre belirleyeceği adayın arkasında durmaya ve onunla birlikte partimizin oylarını artırmak için var gücü ile çalışmaya söz vermiştir. Bu gerçekliğe rağmen genelgede belirtilen yasal sürede adaylık başvurusu yapmamış olan -genel merkez yöneticisi olsa dahi- bu 25 adayın dışında bir adayın saptanması kabul edilemez. Aday olma iradesi göstermemiş, belirlenen adaylık ödentisini dahi ödememiş, saha çalışması ve tanıtım faaliyetinde bulunmamış, bedeni, ekonomik ve psikolojik olarak yük taşımamış bir adayın belirlenmesi adil ve hukuk ilkelerine uygun bulunmayacağı gibi demokratik de görülemez. Yayınlanan genelgede belirlenen sürede adaylık başvurusunda bulunmamış bir kişinin adaylaştırılması; aday adayı başvurusunda bulunmuş 25 kişinin kamuoyunda haksız şekilde itibarsızlaştırılmasının, rencide edilmiş olmasının yanı sıra, bu yönde alınacak bir karar hukuken ve siyaseten olumsuz sonuçların doğmasına da neden olacaktır. Ayrıca, 25 aday adayını adaylığa teşvik eden ve destekleyen seçmenler arasında da partimize yönelik güven sorunu yaratacaktır. Genel Merkez yönetimi ise Kurultayımızda ortaya konulan değişim iddiasının ve kendi hukukumuza uymayarak Anayasa ve hukuka sahip çıkma duyarlılığının tahrip olması sorumluluğunu da üstlenmiş olacaktır."