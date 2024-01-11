CHP Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin kimdir? İlhan Tekin nereli, kaç yaşında?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin oldu. Peki, CHP Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin kimdir? İlhan Tekin nereli?
Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de Çankırı Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP Çankırı Belediyesi Başkan Adayı İlhan Tekin oldu. Peki, CHP Çankırı Belediye Başkan adayı İlhan Tekin kimdir? İlhan Tekin nereli?
İLHAN TEKİN KİMDİR?
İlhan Tekin, 1956'da Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kurşunlu'da tamamlayan Tekin, liseyi Ankara'da bitirdi. 1979 yılında Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak göreve başlayan Tekin, bu sırada çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendikalarda aktif görev aldı. 2008 yılında emekli olan Tekin, 2004'te belde olan Hacımuslu köyünde 2009 yerel seçimlerinde Belde Belediye başkanı seçildi. Bir dönem belediye başkanlığı yapan Tekin, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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