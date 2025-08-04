CHP, dar gündemi kabul etmeyecek: ‘Güvenin, cumhuriyeti tartıştırmayacağız’

Yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulacak komisyonun yarın çalışmalarına başlaması beklenirken, geçmiş dönemin tecrübeleri kamuoyunda bazı endişelere neden oluyor.

Bu nedenle süreçle ilgili konuşan CHP kurmaylarının da hassas hareket ettiği görülüyor.

CHP kurmayları, kamuoyundaki endişeler sorulduğunda “İnsanların geçmiş tecrübelerden ağzı yandı. Bu nedenle bize dedikleri her şeyi anlıyoruz. Bizim de AKP’nin bir oyununa alet olmaya, Erdoğan’ı sonsuza kadar cumhurbaşkanı yapacak bir anayasa değişikliğini onaylamaya ya da kurucusu olduğumuz değerleri tartıştırmaya niyetimiz yok” diyor.

Kurmaylar, Meclis’te kurulacak komisyonda yer almalarını “Kürt sorununu çözmeyi samimi olarak isteyen bir partiyiz. Kürt sorunuyla ilgili SHP döneminden gelen ilk çalışmaları yapan, sorunun varlığını kabul eden bizleriz. Ayrıca yeni süreç başladığında ‘Bu süreci Meclis’te şeffaf yürütün’ diyen de biziz. Bu nedenle ilk günden beri söylediklerimizle ve tarihten gelen tavrımızla tutarlı bir iş yapıyoruz” ifadeleriyle anlatıyor.

‘DAR G ÜNDEM İ KABUL ETMEYİZ’

Endişelere karşı “Bize güvenin” mesajı veren CHP’liler “Bu komisyonu sadece terör örgütünün silah bırakması ya da Kürt sorununun çözülmesi için bir yer olarak görmüyoruz. Uyulmayan AYM ve AİHM kararları, sadece CHP’li değil DEM Parti’li de tutuklu siyasetçiler, kayyum atanmış belediyeler var. Pek çok kesimin adalet beklentisi var. Faili meçhul cinayetler yüzünden canları yananlar var. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda atılması gereken adımlar var. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar tutukluluk sebebi olmamalı. İktidar, hoşuna gitmeyen bir yorum yapanı ‘terörist’ diyerek tutuklamamalı. Cumhurbaşkanına hakaretten bu kadar dava olmamalı. Terör sorununun bitmesi yalnızca demokratikleşmeyle olur. İşte biz bunun gibi bir çok başlığın bu komisyonda konuşulmasını istiyoruz. Şehit ve gazi ailelerinin görüşlerini, kayyumları, belediye başkanlarımızın ve cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanmasını ve daha pek çok adaletsizliği gündeme getireceğiz. İnatla bu konulardan kaçılırsa da bunu kabul etmeyiz” diyor.