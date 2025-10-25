CHP'de adres Eskişehir... Özgür Özel 'NTE' vurgusu yaptı: Trump göndermesi!

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle yapılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 64'üncüsü yarın Eskişehir Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Mitingin bir diğer teması da Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yer alan nadir toprak elementlerine (NTE) ilişkin olacak.

CHP'nin, "Bu bereketli topraklara, bu memleketin zenginliklerine, emeğine ve adaletine hep birlikte sahip çıkacağız. Ne yerin altını ne de halkın alın terini kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Milletimizin dediği olacak, milletimiz kazanacak, biz kazanacağız" diyerek duyurduğu miting saat 16.00'da başlayacak.

ÖZEL: YERALTI KAYNAKLARININ BAĞIMSIZLIĞI ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞIDIR

Özel, mitinge yaptığı davet çağrısında şunları ifade etti:

"Türkiye’nin toprağında geleceğin teknolojileri yatıyor: Nadir toprak elementleri.

Bu stratejik zenginliklerimiz Trump'la pazarlık masasında değil, bilimin ve kamunun hizmetinde olmalı.

Çünkü yeraltı kaynaklarının bağımsızlığı, ülkenin bağımsızlığıdır!

Yarın Eskişehir'de toprağımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz!"

Yarın Eskişehir'de… pic.twitter.com/jqmydxyDFJ — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 25, 2025

'TRUMP' ZİRVESİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de yaptığı Beyaz Saray görüşmesi öncesi Beylikova'daki rezervlerin gündeme geleceği iddia edilmişti.

Zirvede enerji alanında işbirliğine dair adımlar atıldı ancak NTE'lere dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bloomberg ise 6 Ekim'de yayımlanan haberinde Türkiye'nin Rusya ve Çin ile müzakerelerde ilerleme kaydedemediğini, bu sebeple ABD ile görüşmelere başladığını söyledi.

CHP lideri Özgür Özel, 7 Ekim'de TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmada bu iddialara referans vererek "Nadir elementler Türkiye'nin geleceğidir, Trump'a verilemez. Sahip çıkalım, sattırmayalım, gençlerimizin geleceğini kurtaralım" diye konuşmuştu.

Erdoğan, 15 Ekim'de Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, muhalefetin iddialarına şu sözlerle değinmişti:

"Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir".