CHP’de 'ihraç' tartışması... Remzi Kazmaz: 'Hukuki dayanaktan yoksun...'

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan toplantıda, dokuz milletvekilinin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak YSK'ye sevk edilmesi kararı alındı.

Karara tepki gösteren eski CHP YDK üyesi Remzi Kazmaz, CHP'nin kişisel öfkeyle, intikam duygusuyla ya da koltuk hırsıyla yönetilecek bir parti olmadığını söyledi. MYK’nin milletvekillerini YDK’ye sevk etme yetkisinin olmadığını kaydeden Kazmaz, şunları söyledi:

"CHP’nin tüzüğü vardır, yönetmelikleri vardır, kurumsal hafızası vardır, hukuk düzeni vardır. Eski tüzükte de, yeni tüzükte de açıkça bellidir, 'Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları; Parti Meclisi kararı olmaksızın YDK’ya sevk edilemez. Haklarında tedbir kararı alınarak görevlerinden uzaklaştırılamaz.’ Bu kadar açık bir hüküm karşısında yapılan işlemler, parti tüzüğüyle de disiplin yönetmeliğiyle de bağdaşmamaktadır. Hukuki dayanaktan yoksun, duygusal, intikamcı ve parti hukukunu zorlayan kararların CHP’ye hiçbir faydası yoktur.

Ben bugün YSK tarafından hukuken tanınan, görevde bulunan bir YDK üyesiyim. Bu konuları bilen, yaşayan ve uygulayan bir hukukçu olarak söylüyorum, bu kararlar yalnızca kişilere değil, en çok da partimizin kurumsal kimliğine zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ihtiyacı olan şey yeni kavga alanları yaratmak değil; tüzüğe, hukuka, demokrasiye ve kardeşlik hukukuna bağlı kalmaktır.

"PARTİMİZE ZARAR VERECEK BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİDİR"

Bu nedenle çağrım açıktır, parti tüzüğünü açın, disiplin yönetmeliğini okuyun, yetkili organları çalıştırın. Bu konuda karar almaya yetkili organ bellidir. Hukuku dolanarak, tüzüğü yok sayarak, mahkemelerden medet umarak CHP yönetilemez. Eğer bu konularda tereddüt varsa, koltuk hırsıyla ya da intikam duygusuyla hareket edenlere değil; tarafsız, aklıselim ve parti hukukunu bilen kişilere danışın. Bu kararlar mahkemelerden döner. Ama asıl mesele mahkemeden dönmesi değil, CHP’nin kendi hukukuna, kendi tüzüğüne ve kendi tarihine sahip çıkmasıdır. Bizler bu tüzükleri, bu yönetmelikleri boşuna yapmadık. Kurultayları, değişimi ve örgüt iradesini bunun için savunduk. CHP, mutlak butlan söylemleriyle değil; tüzüğüyle, örgüt iradesiyle, hukukla ve demokrasiyle yönetilir. Bu nedenle alınan kararların yeniden gözden geçirilmesi, Parti Meclisi’nin ve yetkili organların derhal işletilmesi tarihi bir sorumluluktur. Partimize zarar verecek bu yanlış yoldan dönülmelidir."