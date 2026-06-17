CHP’de kritik süreç: Özgür Özel'den 'kurultay' ve 'yeni parti' açıklaması!

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki yargı süreci, olası kurultay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yeni parti iddialarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kurultay yapılmadan partinin yönetilmesini kabul etmeyeceklerini vurgulayan Özeli Nefes'e yaptığı açıklamada, "CHP'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok" derken, olası bir felaket senaryosuna karşı yeni parti hazırlıklarının da bulunduğunu ifade etti.

Özel, "Gelecek 15 günlük, bir aylık, üç aylık perspektifiniz nedir? Ne bekliyorsunuz? Yani CHP’de ne olacak" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu kolay soru değil. Çünkü dinamik bir sürecin içindeyiz, çoklu krizin ve çoklu saldırının karşısındayız. Bize sadece partinin son 4 seçiminde kazanmış genel başkanının yerine 2020 yılındaki maskeli ve seyircisiz bir kurultayın sonucuna göre bir genel başkan atamış değiller. Bu kadar hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler. Bir şeyi eksik bırakmayacağımızı bilsinler. Kasten hiçbir hak aramanın gerisinde durmayacağımızı bilsinler ve haksız, yani hak etmeyene hak veren ve hak ettiğini yarıda bırakan bir uzlaşmanın parçası olmayacağımızı bilsinler. Çok net söylüyorum, çok açık söylüyorum."

"CHP'NİN KALBİNİ KİMSEYE VERMEYE NİYETİMİZ YOK"

"Uzlaşma kapıları açık mı" sorusuna yanıt veren Özel, "Bütün kapılar açık ama yeter ki en kısa sürede kanunun, aklın, vicdanın emrettiği, ahlakın gerektirdiği kurultayı yapsınlar. Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. Kurultayı en kısa sürede yapmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. O adımı atanla da uzlaşırım. Bu adımı atmayanla uzlaşmam. ‘Ben senden bir şey istemiyorum, yarım kilo et istiyorum’ diyorlar bana ama o yarım kilo et de kalbim. Bir partinin kurultayı, seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları... O parti başkasının olur. O yüzden bu partinin, CHP’nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. Onu bilsinler." dedi.

GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Özel, "Şimdi Parti Meclisi fiilen olmasa da resmen düştü. Ancak bir gelişme olmadı. Bunun karşısında sadece izlemekle mi yetineceksiniz" sorusuna yanıt vererek, "Hayır. Birtakım hukuk stratejileri var arkadaşların. Güçlü bir masa var. O güçlü masanın bizlerin de siyasi onayını alarak attıkları ve atacakları adımlar var. Bir bütün stratejiyi karşı tedbirlerin üretileceği şekilde açık etmeyeyim, doğru olmaz. Bir defa PM’de biz çoğunluktuk. Çoğunluğumuzu kırmak için 9 arkadaşımızı hukuksuzca ihraç ettiler. MYK’dan ihraç yapıyorlar. Olacak iş değil. Ona karşılık bir reaksiyon olarak biz Parti Meclisi’ni boşalttık ve Parti Meclisi düştü. Bununla ilgili gerekli hukuki çalışmalar içinde olacağız ama öncesinde partide iç hukuk yollarının tüketilmesi, bu işlemin iptal edilmesi ve yeniden Parti Meclisi’nde çoğunluğun sağlanması söz konusu olabilir. O olmadığı takdirde Parti Meclisi’nin düştüğünü başka mekanizmalarla elbette tescil ettireceğiz. Bir mücadelenin içindeyiz. Bir yandan yarın (bugün) topladığımız imzaları vereceğiz. Bir yandan gelecek hafta içinde kurultayla ilgili başka çabalarımız olacak. Bir yandan Yargıtay süreçlerini takip ediyoruz. Yani hukuki mücadeleyi eksiksiz, siyasi mücadeleyi tavizsiz, fiziki mücadeleyi de durmadan, yorulmadan sürdüreceğiz." dedi.

"KEMAL BEY'E DİYORUM Kİ: O GÜNE GİDELİM"

Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda size rakip olmasını istiyor musunuz" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Vallahi kurultay olsun. Kim rakip olmak istiyorsa olsun çok isterim. Kemal Bey’e şu çağrıda bulunurum: Tartışmalı olan kurultay 2023’te 4-5 Kasım’da yaptığımız kurultay. O kurultayda hiçbir tartışma yoktu. O kurultayda benden daha büyük bir madalya Kemal Bey’e vardı. Biz CHP tarihinde ilk kez ikili bir yarışla genel başkan değiştirdik. Ben yarışı kazanan olarak küçük bir madalyayı hak etmiştim. İlk kez demokratik bir yarışla bu genel başkanlığı devretmeyi başaran Kemal Bey de daha büyük bir madalyayı hak etmişti. Şimdi Kemal Bey bu madalyadan vazgeçmiş. Birtakım meczupların, kumpasların, partiyi yıpratmak için iktidar oyunları oynadığı bir yerde kendisine verilen bu imkanla geldi başa. Şimdi o güne dönelim diyorlar ya, O güne dönelim. O günkü delegenin 900’e yakın imzasını yarın (bugün) biz teslim ediyoruz. İşin içinde İstanbul yok. İstifa edenler, ihraç edilenler işte tartışmaya açtıkları kimse. Kemal Bey’e diyorum ki o güne gidelim ve o delege, o iradesine fesat karıştırıldı denen delege bu kurultayı bir kez daha yapsın ve sözünü söylesin. Daha ne istiyoruz?"

Özel, "Hızlı yapmak şartıyla mahalle delegesi aşamasından başlayan bir kurultayı kabul eder misiniz" sorusunu da "‘Mümkün olan en hızlı takvim’ demiyorlar. ‘Bir yıllık bir takvim’ diyorlar. Bir yılın sonunda seçime bir yıl kaldıysa ertelenir. Ben size açık söyleyeyim: Milletvekillerimize şunu söylüyorlar: ‘Milletvekili listesini Kemal Bey yapacak’" diye yanıtladı.

"Siz o listeyle seçime girer misiniz" sorusuna da Özel, "Hayır. Açıkça söyleyeyim kurultay yapmadan, partiyi seçilmeden yöneten birisiyle birlikte siyaset de yapamayız biz. Türkiye için bu kadar kritik bir seçim. CHP umut olmuş. Kulakları kabartmışlar. Bize bakıyorlar. ‘Yürüyün peşinizden yürüyelim iktidara’ diyorlar. Bu sırada bir seçim daha kaybetmenin biz ne katarı oluruz ne vagonu... Böyle bir şey olmaz. Ama bir an önce seçim yapılmalı. Yani orada bir tavizimiz yok. Milletvekillerine ‘Partide kalın ya da Kemal Bey’e destek olun, burada olun sizi milletvekili yapalım’ ve belediye başkanlarına ‘Burada kalan operasyon yemez. Oraya giden operasyon yer’ diyorlar" yanıtını verdi.

"YENİ PARTİ" AÇIKLAMASI

Özel, yeni parti kurma iddialarına ilişkin de "CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve bizim A planımız burada kalmak. Ama görüyorum ki AK Parti’nin A planı da butlan yönetiminin A planı da bizi bu partiden uzaklaştırmak. Bizim birinci planımız burada kalmak" dedi. Özel, "Tedbirlerinizi aldınız mı" sorusuna da "Çoktan aldık. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var. Ama bunların hiçbir tanesini bugünden yarına hadi partiyi bırakalım diye değil. Partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosu..." yanıtını verdi.

"BU İŞİ BAŞARIZIZ, İKTİDARI DEĞİŞTİRECEĞİZ ÇÜNKÜ HAKLIYIZ"

Özel, "Dokunulmazlığınız kaldırılırsa ve tutuklanırsanız böyle bir durum için tedbiriniz var mı" sorusunu da "Özgür Özel mi vardı bundan 15 yıl önce siyasette? O kadar haklıyız, o kadar güçlüyüz ki birimiz bir adım öne çıkar. Bu hareketin yeni lideri olur. Bu işi başarırız biz. Biz bu iktidarı değiştireceğiz. Çünkü haklıyız biz" diye yanıtladı.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle olan görüntülerin kamuoyu tarafından "samimi" algılanarak tepki çekmesinin sorulması üzerine de "Devlet Bey ile orada karşılaştık. Geçerken, selam verdi, ben de yanındaki boş koltuğa oturdum. 14 saniye. 'Nasılsınız genel başkan? İyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi?' dedim. Bugün olsun yine yaparım ben" dedi.