CHP'den anlamlı adres: Yeni miting yeri belli oldu

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında yeni adresi Şile olacak.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 10 Temmuz'da gözaltına alınmış 14 Temmuz günü tutuklanmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK DUYURDU

Yeni adresi X hesabından duyuran İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları yazdı:

"Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı’ya ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Şiledeyiz.

Hak kazanacak, halk kazanacak."

Miting, 30 Temmuz Çarşamba günü Şile Atatürk Meydanı'nda saat 20:30'da gerçekleştirilecek.