CHP'den 'ara seçim' açıklaması: 'AK Parti yetkililerini telaş sardı, millet sandık istiyor'

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, ara seçim tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımızın TBMM’deki boşalan vekilliklerle alakalı, ara seçim gerçeğini millete duyurması sonrası AK Parti yetkililerini telaş sarmıştır. Gerçek şu ki; 'Ara seçim yok' diyerek vatandaşın yarasına merhem olamazsınız. Millet sandık istiyor. Ara seçim, Anayasa’nın 78. maddesinde ve Seçim Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir: 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması hâlinde ara seçime gidilir.' Cesaretiniz varsa boşalan vekilliklerin yanı sıra, CHP'li belediyelerimizin icraat ve hizmetlerini yargı darbesiyle engellediğiniz iller de dahil olmak üzere gelin, seçim yapalım. Kim iyi yönetiyor, kim yönetemiyor; kararı milletimiz versin."