CHP'den 'Aziz İhsan Aktaş davası' açıklaması: 'Duruşmayı takip edeceğiz, Aktaş, başsavcının elindeki değnektir'

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yarın Silivri'de başlayacak Aziz İhsan Aktaş duruşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Akdoğan, "Aziz İhsan Aktaş'ın hikayesi kantinde tost basmaktan, iş adamı olup para basmaya uzanan bir hikayedir. Aziz İhsan Aktaş'ın Diyarbakır Bağlar Semtindeki bir ilkokulun kantininde tost basarak başladığı iş adamlığının bugün bu kadar büyük sansasyonel noktalara gelmesinde CHP'nin ve CHPlilerin payı yoktur. Bu yükseliş 2014 yılından 2019 yılına kadar olan dönemde pik yapmıştır. 2014'ten 2019 yılına olan dönemde Aziz İhsan Aktaş, AKP'li belediyelerden ve iktidara bağlı iktidarın yönettiği kamu kurumlarını semirmiştir. Aziz İhsan Aktaş, bir AKP garabetidir" ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın ortakları içerisinde AKP'nin il başkan yardımcılarının, AKP'li belediye başkanlarının, AKP'li belediye başkanlarının akrabalarının bulunduğunu ifade eden Akdoğan, şöyle konuştu:

"Bunların içinde Londra'da AKP'li bakanlarla aynı masayı paylaşanlar vardır. Ama ne hikmetse Aziz İhsan Aktaş garabetinden tek bir AKP'li veya AKP'liyle bağlantılı isim yargılanmamaktadır. Aziz İhsan Aktaş garabetinden CHPliler yargılanmaktadır. Aziz İhsan Aktaş kamudan 10 ihale almışsa bunun 8'ini AKP'li belediyelerden veya iktidara bağlı kamu kurumlarından almıştır. Ancak Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, AKP'li belediyeler veya iktidarın yönettiği kurumlarla ilgili tek bir satır bulunmamaktadır.

Yani düşünebiliyor musunuz? Bir iş adamı 100 tane ihale alıyorsa 80'ini AKP'li aktörlerin çevresinde alıyor ve bu 80 ihaleyle ilgili Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde tek bir satır bulunmuyor. Ancak 100 ihale alıyorsa 20'sini CHP'li belediyelerden alıyor. Çoğunu da herhalde hemen hemen tümünü de açık ihale şeklinde alıyor. Şaibeye meydan verilmeyecek şekilde alıyor. Ancak Aziz İhsan Aktaş'la ilgili şu iddianame hazırlandığında işleri aldığı yüzde 80'lik AKP diliminden bir tek satır yokken yüzde 20'ik CHP'li belediyelerle ilgili bu koca çuval hazırlanıyor."

"AKP'Lİ KURUMLARLA İŞ YAPMIŞSA AZİZ İHSAN AKTAŞ RAHMANİ"

Kürsüye elindeki siyah poşeti bırakan Umut Akdoğan, "Ben bu siyah poşeti Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne de çıkartmıştım. O kürsüde dedim ki 'Siyah poşetin içine koyuyorum. Çünkü bunun içinde ayıplı şeyler var.' Evet şimdi bu iddianame artık açılıyor değerli arkadaşlar. Yarın bu iddianameyle ilgili duruşma, TBMM'de ifade ettiğim bu siyah poşetin içindeki iddianame, yarın Silivri Cezaevinde açılıyor. Ve biz CHP'liler olarak bu siyah poşetin içinden bu artık beyaz poşete geçişin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Umut Akdoğan, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin içinde, "duymuştum", "görmüşler", "diyorlar", "yapmışlar", "galiba" laflarının bulunduğunu belirterek, "Aziz İhsan Aktaş ifadesinin içinde 'CHP'liler' var. Aziz İhsan Aktaş ifadesinin içinde AKP'liler yok. Aziz İhsan Aktaş ifadesinin içerisinde 'Aziz İhsan Aktaş eğer AKP'li kurumlarla iş yapmışsa Aziz İhsan Aktaş rahmani eğer CHP'li belediyelerle iş yapmışsa Aziz İhsan Aktaş şeytani" diye konuştu.

Yarın başlayacak duruşmanın iddianamesinde, Aktaş'ın, Yargıtay Başkanlığı'na yaptığı ihaleler, TBMM'den, Devlet Hava Meydanlarından, Pamukkale, Uludağ Üniversitelerinden, Trabzon, Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinden, Isparta, Elazığ Belediyeleri'nden, AKP'li belediyelerden aldığı ihalelerin bulunmadığını ifade etti.

İddianamede, "suç örgütü lideri" denilen ve 400 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın "tutuksuz", 4 yılla yargılanan Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Aydar'ın ise aynı dosyada tutuklu bulunduklarını kaydeden Akdoğan, şöyle devam etti:

"Söyledikleri, iddia ettikleri doğru olsa dahi tutuksuz yargılanması gereken belediye başkanlarımız toplam 7 milyon yurttaşımızın oyunu almış belediye başkanlarımız Silivri'de tutukluyken Aziz İhsan Aktaş 400 yılla yargılanıp nasıl tutuksuz kalabiliyor diye sormamamızı mı bekliyorsunuz? Aziz İhsan Aktaş'la ilgili bilgiler belgeler elimizde. İşte Aziz İhsan Aktaş suç örgütü kurma yönetme, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne üye olma yardım etme, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma, rüşvet verme, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını dolandırma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından yargılanıyor da yargılanıyor.

Yarın Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden Rıza Akpolat yargılanacak. Yarın Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden Utku Caner Çaykara kardeşim yargılanacak. Yarın Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden Oya Tekin, Kadir Aydar Adana'nın gülen yüzleri yargılanacak. Zeydan Karalar başkanımız yargılanacak. Ahmet Özer yargılanacak. Abdurrahman Tuttere yargılanacak. Peki bir de Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımızın iddianamesi yok ortada. Peki diğerleri?

"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN RAPORUNA RAĞMEN ELAZIĞ BELEDİYESİ'NE NEDEN BAKILMIYOR"

Aziz İhsan Aktaş'la ilgili bir belge. Bu belge bana ait değil. Bu belge Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörlüğüne ait bir belge. Devletin bilirkişi raporu arkadaşlar 7/7/2025'te. Devlet diyor ki ey ahali, Aziz İhsan Aktaş'la ilgili Elazığ'a dikkat edin diyor. Elazığ'da Aziz İhsan Aktaş bir işler çevirmiş diyor. Elazığ'da Aziz İhsan Aktaş'a bakmanız lazım diyor. Peki ne oluyor, kimse bakmıyor. Neye rağmen bakmıyor?

İşte bu Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörlüğünün raporuna rağmen bakmıyor. Peki bu rapor çıkıyor da ne oluyor? Bu rapor bir başsavcılığa veriliyor. Hangi başsavcılığa veriliyor? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na veriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kim? CHP'li belediyelerin nefes alıp verişini bile kontrol ettiğini iddia eden Başsavcı. Peki, CHP'li belediyelerin adeta başında boza pişiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu raporuna rağmen, Aziz İhsan Aktaş'la Elazığ Belediyesi arasında bir işler var, bunlara bakın demesine rağmen niye bakmıyor? O da büyük bir soru işareti.

"AKTAŞ'IN AVRUPA'NIN EN BÜYÜK DEDİĞİMİZ BENZİN İSTASYONUNUN İÇİNE AVM YAPILMASINA RUHSAT VERİYOR"

Bunlar olurken aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş'la ilgili bu Parlamento'dan hem daha önce hem üç gün önce yasalar çıkıyor. Arkadaşlar daha önce çıkan yasa şu. Bu sadece Aziz İhsan Aktaş için bir gece yarısı 5 Aralık 2024'te; gizli saklı, ardı kapalı Meclis'te bir gece yarısı çıkartıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın biliyorsunuz İstanbul'da çok büyük bir benzin istasyonu var. 76 pompalı. Yani normal bir benzin istasyonunda 7, 8, 10 pompa var. Bu Avrupa'nın en büyüğü. Avrupa'nın en büyüğü olan bu benzin istasyonunun yanına Aziz İhsan Aktaş bir AVM yapmak istiyor. İBB'ye gidiyor. Hatırlayın İBB ruhsat vermiyor. İBB'nin vermediği ruhsatı nasıl yaparız da Aziz İhsan Aktaş'a veririz diye bu kutsal çatıyı, bu Parlamentoyu alet ediyorlar.

Biz bunu defalarca anlattık. Şimdi hatırlatıyoruz: Bir gece yarısı buradan bir yasa çıkıyor. Diyorlar ki: 'Büyükşehirlerde otoyol kenarlarındaki benzin istasyonlarıyla ilgili ruhsatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir'. Bari 'Aziz İhsan Aktaş'ın iş yerlerine ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verir' diye getirseydiniz yasayı utanmadan. Getiriyorlar İBB'nin vermediği ruhsatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı versin diye bu Meclis'ten yasa çıkartıyorlar. Çıkan yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aziz İhsan Aktaş'ın Avrupa'nın en büyük dediğimiz benzin istasyonunun içine AVM yapılmasına ruhsat veriyor ve o inşaat şu anda devam ediyor.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ BAŞSAVCININ ELİNDEKİ DEĞNEKTİR"

Meclis'ten sadece bu iftiracı bu müfteri için yasa çıkartıyorlar. Yetmez. 3 gün önce biliyorsunuz sabahlara kadar parlamentodaydık. Emekli maaşlarının içine bir şeyler sıkıştırdılar. Sıkıştırdıkları maddeyle emekli maaşlarının görüşüldüğü genel kurulda o toplantıda sıkıştırdıkları maddeyle 70 milyar lira şirketlerin borcundan sildiler. Devlete yük bindirdiler. O 70 milyar lira şirket taşeron işçi çalıştıran şirketlerle ilgili. Peki bundan en çok Türkiye'de kim faydalanıyor biliyor musunuz? Aziz İhsan Aktaş faydalanıyor. Yani Aziz İhsan Aktaş'a özel demiyorum ama Aziz İhsan Aktaş'ın devasa boyutlarda faydalandığı bir yasayı da utanmadan arlanmadan bu Meclis'ten geçiriyorlar. Hatırlansın istedim.

Aziz İhsan Aktaş, Başsavcının elindeki değnektir. Aziz İhsan Aktaş değneğiyle zaman zaman 'Hadi bakalım buradan AKP'ye doğru gideceksin' diyorlar. Zaman zaman 'Hadi bakalım cezaevine gideceksin' diyorlar. O değnekle zaman zaman insanların haysiyetiyle oynuyorlar. Aydın Belediyesi'yle ilgili konuyu hiç açmıyorum zaten. Aydın Belediye Başkanı 'Topuklayan Efe' işte bu Aziz İhsan Aktaş'a yakayı kaptırdığı için ve kendinden emin olmadığı için AKP saflarına geçmiştir. Kendinden emin olan belediye başkanlarımız aslanlar gibi cezaevinde, 'Bizim suçumuz yok, biz haklıyız ve kazanacağız' diyerek direnmektedir. Yarın Aziz İhsan Aktaş duruşmasını takip edeceğiz."