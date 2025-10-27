CHP'den bahis skandalı açıklaması: 'Futbol sadece futbol değildir'

CHP Çanakkale Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi İsmet Güneşhan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis hesabı bulunan hakemlere yönelik sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

'KENDİ ÇIKARINA GÖRE MAÇ YÖNETME'

“Bizzat Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yaptığı açıklamayla 571 hakemin 371’inin bahis hesapları olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Başka bir ifadeyle; sahaya çıkıp iki takım arasındaki müsabakada adaleti sağlaması gereken, ‘gördüğünü çalması’ gereken hakemlerin önemli bir kısmının bahis oynadığı anlaşılıyor. Yani ‘gördüğünü çalmak’ yerine o gün oynadığı kuponun tutması üzerine hareket ettiği olasılığı çok ciddi'' ifadelerini kullanan Güneşhan açıklamasının devamında şöyle konuştu:

''Maalesef, bu durum içler acısıdır. Ancak bu konuyu sadece futbol hakemlerinin bahis oynaması, maçları kendi çıkarlarına göre yönetmesi, federasyonun deyimiyle ‘performanslarının düşük olmasıyla’ açıklamak yanıltıcı ve eksik olacaktır. Çünkü aslında bugün futbolda yaşanan deprem Türkiye’nin bir fotoğrafıdır.

Şöyle bir geçtiğimiz yıllara bakacak olursak; içi boşaltılmayan, altı oyulmayan, itibarsızlaştırılmayan kurum ya da kavram kaldı mı? Maalesef, hayır. Bu ülkede ekonomi, dış politika, hukuk ne halde hepimiz görüyoruz. Liyakat sahibi olmayan kişilerin yönettiği kurumların durumuna hepimiz tanığız. Sırf birisi istiyor diye ülkenin siyasetinin ve adaletinin ne hale geldiğini görüyoruz. Kısacası bugün hakemlerin bahis skandalıyla patlayan lağım, aslında Ak Parti iktidarının Türkiye’yi getirdiği durumun bir özetidir. Türkiye’nin sayılı güvenilir kurumlarından hangisi yıpratılmadı? Bakın, Ergenekon ve Balyoz dediler, Türk ordusunu ve Atatürkçü, liyakatli subayları tasfiye ettiler. Bu ülkede olmayacak şeyler oldu, KPSS soruları çalındı, şaibe bulaşmayan sınav kalmadı, mülakatlar tamamen torpil odaklı ve birilerine hizmet eder oldu. Şu an Türkiye’de yargıya güven %20 civarında. Mahkemeye düştüğü zaman insanların adalet bulacağına dair inançları kalmadı.

'İKTİDAR YANDAŞLIK BULAŞTIRDI'

Hepimiz hakemlerin nasıl futbol maçı yönettiğini ve iktidarın da ülkeyi nasıl çürüttüğünü görüyoruz. Bunu sadece kişisel performans düşüklüğüne bağlamak, gerçeklere gözleri kapamaktır. Bu nedenle bahsi geçen hakemlerin isimleri, hangi maçları yönettikleri, yönettikleri maçlara ilişkin bahis oynayıp oynamadıkları derhal açıklanmalıdır. Onların futbol kulüp yöneticileri, teknik direktörleri ve futbolcular ile ilişkileri açığa kavuşturulmalıdır. Zira şaibeye bulaşmamış hakemler ve diğer futbol aktörleri zan altında kalmaktadır. Unutulmasın ki futbol yalnızca futbol değildir o nedenle bir endüstri haline gelen futbolun spor olarak kalabilmesi için iktidarın üstüne görevler düşüyor. Ama maalesef iktidar her yerde olduğu gibi oraya da yandaşlık bulaştırdı, kayırmacılık bulaştırdı. Bu bozuk düzeni bizzat yaratan Ak Parti iktidarı düzeltemez. İlk seçimde biz iktidara geleceğiz ve bu güzel ülkemizi kurtaracağız.”