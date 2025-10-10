Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'den Bayrampaşa kararına ilk tepkiler: 'Belediyeye alenen çökmeye çalışıyorlar'

10.10.2025 17:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yapılan başkanvekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurdu. Bunun üzerine CHP yönetiminden sert tepkiler geldi.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AKP’nin iptal talebiyle açtığı davada, CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçiminin yürütmesini durdurdu. Bu kararla, 21 Eylül’de yapılan başkanvekilliği seçimi AKP’nin itirazı üzerine tekrarlanacak.

Mahkemenin bu kararı üzerine CHP yönetiminden sert tepkiler geldi. CHP'li isimler, sosyal medya platformu X'teki hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada, iktidarın seçilmiş iradeye yargı yoluyla bir kez daha darbe yaptığını belirterek "Geri adım atmayız" mesajı verdi. 

Parti yönetiminden gelen ilk tepkiler şöyle: 

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Bayrampaşa’da CHP’nin kazandığı başkanvekilliği seçimini, Saray yargısı “ihsas-ı rey” yaparak bozuyor. Sandıkta kaybettiklerini masa başında geri almaya çalışıyorlar.

AKPliler, siz mahkeme olmadan hiç seçim kazanamayacak mısınız?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Hakk’a ve halka karşı duran hazımsızlar! Sandıkta kaybedince ya kayyım atıyorlar, ya da belediye başkanlarımızı haksız gerekçelerle tutukluyorlar!

Yetmiyor; çoğunluğu almak için meclis üyelerimizi tehdit ediyorlar! Bayrampaşa’da kurada kaybedince de seçimi iptal ettiriyorlar! AKP’nin en zayıf organı sindirim sistemidir!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: Halkın tertemiz oylarıyla seçilen Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’yu haksız, hukuksuz tutuklayanlar sandıkta kazanamamanın verdiği öfkeyle, masa başında bir kez daha halkın iradesini gasp ediyor. "Hukuk kolları" marifetiyle, siyasi operasyonlarla yine darbe yapıyorlar. Halkın iradesi mahkeme salonlarında, Saray talimatlarıyla yok edilemez! Susmayız, teslim olmayız, asla bir adım geri adım atmayız! 

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre: Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’yu haksız hukuksuz  tutuklayan ve görevinden uzaklaştıran anlayış şimdi de belediye meclis üyelerinin  iradesini gasp ediyor! Halkın desteğini kaybeden iktidar, hukuk tanımaz bir anlayışla sandıkta alamadığını ayak oyunları ile almaya çalışıyor…Belediyeye alenen çökmeye çalışıyor! Bayrampaşa halkının iradesini mahkeme kararıyla yok sayamazsınız… Hiçbir karar milletin iradesinden büyük değildir!

GÜL ÇİFTÇİ: KARAR YASAYA BİREBİR AYKIRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de, Halk TV'ye bağlanarak yaptığı açıklamada, bu kararının tartışmalı olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: 

"Halbuki Kanunun 45. maddesi Belediye Başkanlığının boşanma halinde yapılacak işlemleri tanımlıyor ve madde çok açık bir şekilde diyor ki, Belediye başkanının herhangi bir nedenle boşanması durumunda vali tarafından belediye meclisinin 10 gün içinde toplanması sağlanır. Meclis 1. Başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda da 2. Başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak diye o kadar açık bir şekilde söylemiş ki, 1. Başkan vekili varsa 1. Başkan vekili yönetir demiş. '1'inci Başkan vekili adaydı, yönetemez' demesi, mahkemenin bunu demiş olması ve bu sebeple yürütmeyi durdurma kararı vermesi yasayla birebir aykırı. Yasa çok açık tanımlamış. Dolayısıyla böyle bir yürütmeyi durdurma kararı verilemez"

