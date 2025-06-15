CHP’den 'doğa katliamı yasası'na sert tepki: 'Doğanın ve üretimin idam fermanıdır!'

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, iktidar tarafından TBMM’ye sunulan ve doğal alanları enerji ve maden yatırımları için "süper izinle" kullanılabilir hale getiren yasa teklifine sert tepki gösterdi.

Teklifin yalnızca bir hukuki düzenleme değil, doğaya, köylüye ve halkın yaşam hakkına yönelik organize bir saldırı olduğunu savunan Adem, "Bu yasa, doğanın ve üretimin idam fermanıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden çevre, tarım ve kırsal alanlarla ilgili hazırlanan yasa teklifine yönelik çok sert bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, teklifin her yönüyle halkın yaşam hakkına, doğaya ve üreticiye düşmanca bir anlayışla hazırlandığını belirtti.

“Bu teklif, yalnızca bir yasal düzenleme değildir. Bu; ormana, zeytinliğe, suya, toprağa karşı açılmış organize bir saldırı planıdır. Savaş yalnızca sınırda değil; bu ülkenin içindedir" diye konuşan Adem, teklifin stratejik yatırım bahanesiyle doğal varlıkların talanına izin verdiğini, ÇED süreçlerini işlevsizleştirdiğini, yerel halkın söz hakkını yok saydığını vurguladı.

“ZEYTİNLİKLER, MERALAR, ORMANLAR TEHDİT ALTINDA"

Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde zeytinliklerin, ormanların ve meraların özel şirketlere açılacağını söyleyen Adem, bunun sadece çevresel değil ekonomik bir yıkıma da neden olacağını belirtti:

“Zeytinliklerin ortadan kaldırılması, bin yıllık üretim kültürünün imhasıdır. Ormanların madenciliğe açılması ekolojik yıkımdır. Meraların yağmalanması, hayvancılığın bitmesi, gıdada dışa bağımlılığın artması demektir. Bu teklifin sonucu kırsalda göç, kentte açlık, ülke genelinde yoksullaşmadır.”

“HALKIN MÜLKİYETİNE EL KONULUYOR"

Acele kamulaştırma maddesini de eleştiren Adem, bu düzenlemenin vatandaşların anayasal mülkiyet hakkını açıkça ihlal ettiğini belirterek, “Bu yasa ile halkın topraklarına el koymak yasal hale getiriliyor. Bu bir imza ile atılan bombadır. Bu, bir yasa ile işlenen doğa suçudur.” dedi.

“CHP OLARAK AÇIKÇA KARŞIYIZ"

CHP olarak bu teklife bütünüyle karşı olduklarını vurgulayan Adem, Meclis’te, sokakta ve köyde mücadele edeceklerini ifade etti: “Biz yaşamdan yanayız. Doğayı, üreticiyi, köylüyü, gelecek kuşakları savunuyoruz. İktidarın tarafı bellidir: Yandaş müteahhitler, maden baronları ve talan lobileri. Bu karanlık teklif geri çekilmelidir.”

Adem, son olarak tüm yurttaşlara çağrıda bulundu: