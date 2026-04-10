CHP'den Hasbi Dede kararı: Partiden ihraç edildi

CHP'den Hasbi Dede kararı: Partiden ihraç edildi

10.04.2026 16:51:00
Haber Merkezi
CHP'den Hasbi Dede kararı: Partiden ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin partiden ihraç edilmesine karar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 10 Nisan 2026 tarihinde düzenlediği toplantıda konuyu karara bağladı.

CHP tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “ partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlaması soruşturması kapsamında 12 Şubat'ta tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da Dede'nin görevden geçici tedbirle uzaklaştırıldığını duyurmuştu. 

 

Son Dakika... Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
Son Dakika... Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye açtığı taciz davasıyla gündeme gelmişti: 16 yaşındaki kız çocuğuna araba çarptı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye açtığı taciz davasıyla gündeme gelmişti: 16 yaşındaki kız çocuğuna araba çarptı Giresun’da “çocuğa karşı cinsel taciz” iddiasıyla tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra tahliye edilen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturmanın müştekisi olan çocuk, trafik kazası geçirdi. 16 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Aysel Uzun kimdir? Görele Belediyesi Başkanvekili Aysel Uzun'un önceki görevleri neler?
Aysel Uzun kimdir? Görele Belediyesi Başkanvekili Aysel Uzun'un önceki görevleri neler? Giresun’un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin “cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrası Belediye Meclisi’nde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP’li Meclis Üyesi Aysel Uzun kazandı. Peki, Aysel Uzun kimdir? Görele Belediyesi Başkanvekili Aysel Uzun'un önceki görevleri neler?