CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan: 'Bana ne AKP ne MHP uzak'

CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kararına ilişkin belediye binasında basın toplantısı düzenledi.

Mesut Özarslan, "Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çekmenin hedefindeyken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başladı. İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımıza hizmet etmeye devem edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz" dedi.

Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp uygulaması üzerinden gönderdiği belirtilen mesajlarla ilgili "CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir" ifadelerini kullandı.

"BANA NE AKP NE MHP UZAK"

Özarslan, bundan sonra hangi partiye yoluna devam edeceğine ilişkin ise "Şu anda bağımsız şekilde hizmetime devam ediyorum. Tabi ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP kökenliyim. Tabi ki onlarla oturup konuşuyoruz ama partiye geçme konusuyla ilgili konuşmadık. Bana ne AKP ne MHP uzak" diyerek yanıt verdi.

"MANSUR YAVAŞ'IN KARŞILIĞI KALMAZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisi hakkındaki eleştirel paylaşımı hakkındaki soruya yanıtı "Ne yapsın ya o da bulunduğu partiyle kötü düşmemek için orada ezgin ve bezgin kaldığına inanıyorum. Mansur Yavaş ülkücü milliyetçi muhafazakar camianın desteğiyle geldi. Ülkücü milliyetçi maneviyatçı mukaddesatçı yapı Mansur Yavaş'ı desteklemeyi bıraktığı gün, artık Türkiye genelinde bir karşılığı olacağını düşünmüyorum" oldu.

'PORTAŞ' İNCELEMESİ: MÜFTERİ OLARAK DEVAM EDİYORLAR

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'PORTAŞ' incelemesiyle ilgili de konuşan Özarslan, "Benim dönemime ilişkin bulunduğum süre içerisinde öyle bir şey yok. Onlar müfteri olarak devam ediyorlar. Mesut Özarslan Müslüman Türk evladıdır. Devletin tüyü bitmemiş hakkı nedir bunu bilen birisidir. Bunların hepsi boş beleş laflardır" ifadelerini kullandı.