CHP’den istifa edip, AKP’ye geçtiler: ‘Kahkaha dolu’ pozları tepki aldı

CHP'nin İstanbul'da 30 yıl sonra kazandığı Bayrampaşa Belediyesi, Belediye Meclisi’nde yapılan ikinci seçimle AKP’ye geçti. Söz konusu seçim için AKP itiraz etmişti.

Seçim sonrası CHP’den istifa eden Ali Karahasanoğlu ve Saki Teker’in sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf tepki aldı. Ali Karahasanoğlu paylaştığı fotoğrafa “Buradan devam ediyoruz arkadaşlar” deyip, Saki Teker’i etiketledi. Fotoğraf ise sosyal medyada tepki aldı.

NE OLMUŞTU?

Büyük Birlik Partisi’nden CHP’ye geçen Ali Karahasanoğlu ve ilçedeki yöre derneklerinin desteğiyle üye yapılan Sadi Teker, geçtiğimiz temmuz ayında CHP’den ihraca sevk edilmişti.

İhraca sevk ise ‘kaçak kafeterya’ süreciyle birlikte geldi. Teker’in Bayrampaşa’da Forum AVM’nin arkasında yer alan ve belediyeye ait olan bir arsaya kafeterya inşa etmek istemesi üzerine seçilmiş Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ise izin vermedi.

Başkan Mutlu, mahkeme kararıyla kaçak yapıyı yıktırdı. Bu olayın ardından, Teker ve Karahasanoğlu hakkında ihraç süreci başlatıldı. İkili, birlikte istifa etti.

İddialara göre bu süreçte, bu şahısların “rüşvet istendiği” yönündeki şikâyeti üzerine Belediye Başkanı Mutlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Mutlu, menfaat tekliflerini kabul etmediğini belirtse de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı ardından tutuklandı.

Teker ve Karahasanoğlu’nun istifasıyla birlikte CHP ile AKP arasındaki meclis üyesi farkı üçe indi. Başkan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından üç meclis üyesi daha istifa etti.