CHP'den istifa etmişti: 'Butlan yönetimine' tebrik çiçeği gönderdi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararı sonrası partinin yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri dün açıklanmıştı.

Şubat ayında CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün açıklanan ve Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi.

CHP’den aday olarak seçimleri kazanan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bu yılın şubat ayında partisinden istifa etti. Özarslan'ın AKP'ye geçeceği de iddia edilmişti.