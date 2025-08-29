CHP'den 'katı atık tesisi' planına tepki: 'Kocaeli’nin çöpünü Kandıra’ya yıkmayın!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Akçakese mevkiinde yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisine tepki gösterdi.

CHP Kocaeli İl Örgütü ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Avşar, Akçakese'nin Kocaeli’nin tarım ve su kaynakları açısından en zengin bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, böyle bir projeye izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

"AKÇAKESE'YE BİR ÇÖP YIKMADIĞINIZ KALMIŞTI"

Avşar, "Kandıra’nın tarımsal üretim potansiyeli en yüksek ve su kaynakları açısından en zengin bölgesi olan Akçakese’de tarım altyapısı hariç her şeye izin verilmiş. Cezaevi yapılmış, yetmemiş; mermer ocağı yapılmış, yetmemiş; hayvan barınağı yapılmış, yetmemiş; organize sanayi bölgesi yapılıyor, yetmiyor. Bütün bunlar yetmediği gibi bir de deniliyor ki; 'Köylünün bir katı atık bertaraf tesisi eksik onu da buraya yapalım. İzmit’in, Kocaeli’nin çöpünü getirelim bu da buraya yıkalım.' Biz bu sürecin başından beri karşısındayız, vatandaşımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

"BU MÜCADELENİN PARÇASIYIZ"

Vatandaşların bu tesisin Akçakese’ye yapılmasına karşı olduklarını söyleyen Avşar, "Burası Türkiye’nin en verimli tarım ve su kaynaklarından bir tanesidir. Partimizle, arkadaşlarımızla bu mücadelenin parçasıyız. Doğayı, suyu, tarımı ve Akçakese’yi savunmaya devam edeceğiz. Bu katı atık bertaraf tesisinin buraya yapılmasını Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"DOĞANIN BAĞRINA BİR ÇÖP DAĞI DİKİLİYOR"

Avşar tesisin sadece bir çevre sorunu olmadığını, aynı zamanda tarımsal üretimi, hayvancılığı ve gıda güvenliğini tehdit eden bir girişim olduğunu vurgularken, "Ormanın tam ortasına, su kaynaklarının başına ve tarım arazilerinin kalbine kurulmak istenen bu proje, halkın deyimiyle doğanın bağrına bir çöp dağı dikmek demektir. Binlerce ağacı kesmek, suyu ve toprağı kurban etmek istiyorlar" diye konuştu.

"MESELE YALNIZCA ÇEVRE DEĞİL; SOFRAMIZA GELEN EKMEKTİR"

Akçakese bölgesinin Sarısu Deresi’ni besleyen su kaynaklarını barındırdığına dikkat çeken Avşar, "Burası Kandıra’nın en değerli tarım topraklarını ayakta tutuyor. 'Kandıra Biberi', 'Kandıra Karpuzu' gibi coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 80’i bu bölgeden çıkıyor. Sarısu, 45 kilometre boyunca birinci sınıf tarım arazilerini suluyor. Mesele yalnızca çevre değil; soframıza gelen ekmeğin, domatesin, karpuzun da geleceğidir" dedi.

"SON KALAN MERA DA YOK OLACAK"

Hayvancılıkla geçinen Kandıra halkının olumsuz etkileneceğini söyleyen Avşar, "Süt ve et üretimi, temiz suya ve meralara bağlıdır. Oysa Akçakese’nin 100 dönümlük merası bugün 16 dönüme kadar düşmüş durumda, şimdi o son 16 dönüm de çöpe kurban edilmek isteniyor. Hayvanların suya erişimi zorlaşacak, meralar yok olacaktır" ifadesini kullandı.