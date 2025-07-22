CHP'den komisyon için 'şart'lı destek: 'Süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yücel, iktidardan asgari ücreti arttırmaya yönelik bir adım olmadığını belirterek, "Geçim sıkıntısı günden güne artan milyonlar, bu iktidarın umurunda değil. Meclis’i 3-5 yandaş şirketin rantı için gece gündüz çalıştıran AKP, söz konusu olan asgari ücretli olunca Meclisi tatil etmenin derdine düştü. Koca bir yasama dönemi geçti; işçinin, emekçinin geçim derdine derman olacak, çiftçiyi destekleyecek, esnafa can verecek, kısacası vatandaşın yaralarını saracak tek bir düzenleme dahi AKP’nin gündemi değildi. Açlık sınırı asgari ücretin üstünde, yoksulluk sınırı en düşük emekli maaşının 5 katı. Meclisi kapatıp tatile gidenlere buradan soruyoruz; CHP'nin, asgari ücreti 30 bin 205 lira olmasına dair kanun teklifini neden gündeme almadınız? En düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çekilmesine yönelik kanun teklifimizi neden gündeme almadınız? Milyonlarca emekçiye, emekliye rahat bir nefes aldıracak olan bu teklifler Meclis gündemine neden getirilmiyor? AKP tatil, deniz, kum, güneş derdindeyken 86 milyon geçim derdinde. Vatandaşta bıçak kemiğe dayandı; ama AKP halka karşı üç maymunu oynamaya devam ediyor. Gözlerini koltuk sevdası kör etmiş. Bu güzel memleketi ve vatandaşı düşündükleri falan yok" diye konuştu.

"AKP KASAYI TAM TAKIR KURU BAKIR YAPTI"

Yücel, yılın ilk 6 ayında 1 milyona yakın kişinin işten çıkarıldığı için İşsizlik Sigortası Fonuna başvurduğunu belirterek, "Bu başvurular, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 12 arttı. İşsizlikle ve geçim sıkıntısıyla sınanan vatandaş, çareyi kredi kartlarında ve ihtiyaç kredilerinde aradı. Vatandaşların, bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, temmuz ayının ilk 10 gününde 39 milyar lira daha artarak 5 trilyona yükseldi. Böyle giderse 2025 yılı bütçesinde oluşacak açık için ek bütçeye ihtiyaç duyulabileceği öngörülüyor. Ayağını yorganına göre değil, yandaşlarına, rant musluklarına göre uzatan AKP iktidarı, 2025 bütçesini ilk 6 ayda harcadı; kasayı tam takır kuru bakır yaptı. Kamu emekçilerine, emeklilere ve asgari ücretliye yapılacak harcamaları hesaba katmadan, tutarsız ekonomi politikalarıyla ilerleyen iktidarın yaptığı bütçe elbette ki işçiye, emekçiye, emekliye, memura yetmeyecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yılın ikinci yarısında artacak harcamalar için bir ek bütçe yapılmak zorunda kalınacak. Ama ne yazık ki bu ek bütçeden asgari ücretliye ve emekliye yine bir şey düşmeyecek" dedi.

"ŞİRKETLER İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR, ASGARİ ÜCRET OLUNCA MECLİS'İ TATİL ETTİLER"

Yücel, asgari ücrete ara zam taleplerinin de iktidar tarafından görmezden gelinmeye devam ettiğini belirterek "Temmuz ayının sonuna geliyoruz ama iktidardan asgari ücreti arttırmaya yönelik adım yok. Geçim sıkıntısı günden güne artan milyonlar, iktidarın umurunda değil. Meclis'i, üç beş yandaş şirketin rantı için gece gündüz çalıştıran AKP, söz konusu asgari ücretli olunca Meclis'i tatil etmenin derdine düştü. Koca bir yasama dönemi geçti, işçinin emekçinin geçim derdine derman olacak, çiftçiyi destekleyecek, esnafa cansuyu verecek, vatandaşın yaralarını saracak tek düzenleme dahi AKP’nin gündemine gelmedi. Açlık sınırı asgari ücretin üstünde, yoksulluk sınırı en düşük emekli maaşının beş katı. Meclis'i kapatıp tatile gidenlere soruyoruz; CHP'nin, asgari ücreti 30 bin 205 lira olmasına dair kanun teklifini neden gündeme almadınız? En düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çekilmesine yönelik kanun teklifimizi neden gündeminize almadınız? Milyonlarca emekçiye, emekliye rahat bir nefes aldıracak olan bu teklifler Meclis gündemine neden getirilmiyor? AKP tatil, deniz, kum, güneş derdindeyken 86 milyon geçim derdinde. Vatandaşta bıçak kemiğe dayandı ama AKP halka karşı üç maymunu oynamaya devam ediyor" diye konuştu.

"MURAT ÇALIK'IN DURUMU KÖTÜLÜĞÜN RESMİDİR"

Yücel, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin "İstanbul ile başlayıp sadece CHP’li belediyeler hakkında yürütülen, siyasetin kurguladığı bu operasyonlarda savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı gibi temel haklar açıkça ihlal edilmektedir. Hukukun en temel kuralları yok sayılarak, siyasetin merkezinden yönetildiği çok açık soruşturmaları yürütenler, sadece belli kişileri ya da bir siyasi partiyi değil, toplumun büyük kesiminin iradesini yok sayan, milletin iradesiyle inatlaşan aymazlık içindedir. CHP olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Adliyesi’nde görevli iki savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyette bulunduk. İktidar hırsıyla, insanları haksız ve hukuksuz şekilde Silivri zindanlarına göndermekten çekinmeyen bu akıl, insan hayatını hiçe saymaktadır. Hani Nazım, 'Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?' diye sormuştu ya dizelerinde. İşte bugün 'Kötülüğün resmini yapmak' iktidara düşmüştür. Murat Çalık’ın durumu kötülüğün resmidir. Murat Çalık’a, annesine, eşine, çocuklarına, ailesine yaşatılanlar kötülüğün resmidir" dedi.

"CHP KOMİSYONDA BULUNMAYI ARZULAMAKTADIR"

CHP'li Yücel, "Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan süreçle ilgili Meclis'te kurulması planlanan komisyon ile ilgili soru üzerine, "Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar tarihsel tutarlılığı içerisinde bu sorunun Meclis çatısı altında çözülmesi, şeffaf yürütülmesi ve tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon üzerinden bu sürecin yürütülmesi konusunda bir fikir babası olmuştur. Biz bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a grup başkanvekillerimiz eliyle ilettik. Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda bulunmayı arzulamaktadır, katkı koymak istemektedir; ancak bu koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına da gelmemektedir. Biz yapıcı olmak ve katkı koymak niyetindeyiz; barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz, savunucusuyuz. Ancak bu sürecin işleyişi, sürecin diğer aktörlerinin tavırları, samimiyetleri, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı tavır konusunda da önemli bir etken olacaktır. Süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.