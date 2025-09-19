CHP'den kritik hamle: 6 isim daha tedbirli olarak disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultaylarıyla ilgili yargı süreçleri devam ederken, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın ardından 6 isim daha tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, disipline sevk edilen isimler; 2024 yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Yavuz, Gürsel Tekin ile toplantı yapan eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, eski Büyükçekmece İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, eski Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve eski Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya oldu.

CHP tarafından, kamuoyunda “Gürsel Tekin ile birlikte hareket eden isimlerden biri” olarak bilinen Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik hakkında da disiplin süreci başlatıldı.