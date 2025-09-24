CHP'den mahkemenin 'kongre' kararına tepki: 'HSK bu hakimi derhal açığa almalı'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 11:42:00
Haber Merkezi
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partinin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin tedbiren durdurulması talebi üzerine "Bu hakim Anayasa’ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor! HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır!" çağrısı yaptı.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği’ne ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna müzekkere yazarak, CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin tedbiren durdurulması için İstanbul Valiliği ve İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazdı.  

Kongreye kısa süre kala gelen bu talep üzerine CHP'den sert tepki geldi. 

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu hakim Anayasa’ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor! HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır!" dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir!" ifadelerini kullandı.

