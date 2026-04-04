CHP'den 'Mustafa Bozbey' tepkisi: 'Böyle demokrasi anlayışı olmaz olsun!'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında tutuklama kararı verilmesi üzerine CHP yönetiminden tepki geldi.

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz duysun… Bu kez Bursa’da halkımızın vermediği yetkiyi zorbalıkla alıyorlar. Halkın verdiğin oyun bu iktidar için bir önemi yok. İki kişiden birinin oyunu almış, memnuniyet anketlerinde %65'lere kadar tırmanmış Mustafa Bozbey tutuklandıysa bunun sebebi tehditlere boyun eğmemesidir. İftiracılara itibar edenler, 31 Mart 2024’te sandıkta alamadıkları belediyeyi şimdi yargı eliyle alıyor. Bursa’nın onurlu insanları Bursa’yı ayağa kaldıranları unutur mu?

Gözaltındayken bile 29 hizmetin açılışını yapanı, kentine gözü gibi bakanı unutur mu? Bursa’daki hiçbir vicdan bunu unutmaz. Böyle demokrasi anlayışı olmaz olsun. Yazıklar olsun. Millet büyüktür. Ve yine millet kazanacaktır."

"BAŞKANIMIZ SİYASİ TALİMATIN HEDEFİ OLDU"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Hukuk yine siyasetin gölgesinde kalmış; bir belediye başkanı daha adaletin değil, siyasi bir talimatın hedefi olmuştur.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e yönelik bu tutuklama, hukuki bir süreçten ziyade millet iradesine yargı yoluyla yapılan açık bir müdahaledir!

Sandıkta kaybedenler, bu kumpaslarla halkın iradesini teslim alabileceklerini sanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki milletin iradesini yok sayanlar, elbet günü geldiğinde yine o iradeyle sarsılacaktır! Başkanımızın yanındayız!"

"HALK İRADESİNE AÇIK BİR KUMPAS"

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi:

Mustafa Bozbey, 2019 yılında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinden ayrılmış, beş yıl boyunca herhangi bir görev üstlenmemiş, 31 Mart 2024’te ise partimizin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimleri kazanmıştır. Yedi yıl öncesine uzanan bir suç isnadının, yalnızca tanık beyanına dayandırılarak bugün tutuklama gerekçesi haline getirilmesi, Bursa halkının iradesine yönelmiş açık bir kumpastır.

Hepimiz biliyoruz ki; Mustafa Bozbey, kendisine yöneltilen açık ve örtülü baskılara rağmen iradesini teslim almaya yönelik hiçbir dayatmayı kabul etmediği için bugün özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır.

Başkanımızın yanındayız. Bu hukuksuzluk sona erene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"HALK AK PARTİ'Yİ DEĞİL BOZBEY'İ SEÇTİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in tutuklanması, vicdanlarda karşılığı olmayan bir karardır. Aylar boyunca 'parti değiştirecek' yönünde söylentiler dolaşıma sokuldu. Bugün ise yıllardır işlem yapılmayan, 7 yıl öncesine dayandırılan iddialar gerekçe gösterilerek verilen tutuklama kararı; hukuk güvenliğini zedeleyen, siyasi bir operasyon görüntüsü vermekten başka bir anlam taşımamaktadır. Seçmen iradesine saygı göstermek hepimizin görevidir. Bursa halkı AK Parti’yi isteseydi, sandıkta onu seçerdi. Ama tercihini Mustafa Bozbey’den yana kullanmıştır. Bu karar Bursa halkının iradesine gölge düşürülmesi anlamına gelmektedir. Israrla söylüyoruz: Yargılamayın demiyoruz; yargılayın ama tutuksuz yargılayın. Çünkü hukukun en temel ilkesi açıktır: tutukluluk istisnadır. Bugün alınan bu kararlar, ülkemizin hukuk devleti kimliğini dünya kamuoyu önünde sorgulatmaktadır. Nitekim Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 143 ülke arasında 118. sıradadır."