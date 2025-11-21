CHP'den 'Öcalan' kararı için açıklama: 'Tüm meselenin İmralı'ya gidip gitmemeye sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir, parti olarak İmralı Cezaevi'ne gitmesi planlanan TBMM heyetine üye vermeme kararlarıyla ilgili ayrıntıları açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Emir, parti olarak Kürt sorununun çözümü için samimi adımların her zaman destekçisi olduklarını belirtirken "Demokratik siyasetin önü açılmak yerine siyasi davalarla daha da tıkanmıştır. Böyle bir dönemde iç barışımızı sağlamak için bu sorunla sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken tüm meselenin İmralı'ya gidip gitmeme konusuna sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur" dedi.

Emir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KAPALILIK KARARI ÇIKINCA KATILMAMA KARARI ALDIK"

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz on yıllardır Kürt sorunu diyebilen ve Kürt sorununun ancak tüm kesimlerin açıklıkla, samimice, cesaretle ve meclis zemininde konuşarak çözebileceği ve demokratikleşmeyle ve anayasal eşit vatandaşlıkla çözülebileceği bir sorun olduğunu söyleyegelen partiyiz.

Bu nedenle de bu komisyona böyle bir katkı verdik. Ama yapılan oylamada kapalılık kararı çıkınca da bu noktadan sonra bu komisyon toplantısı kapalı olacağı için kapalı oturumda olmamızın kalmamızın doğru olmayacağını değerlendirdik ve kapalı bölümüne katılmama kararı aldık.

Şimdi sizlerle kapalılık tartışmasından önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmralı'ya gidişle ilgili görüşlerini ifade etmiştim komisyonda. Şimdi bir kez de sizlerin huzurunda tüm milletimizle paylaşacağım.

"SAMİMİ ADIMLARIN DESTEKÇİSİYİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin demokratik yollardan çözümünü her zaman savunduk, savunmaya devam ediyoruz. Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri sunan partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz.

Meselenin meclis çatısı altında kurulacak bir komisyon marifetiyle milletten bir şey saklamadan şeffaflıkla konuşulması ve çözümü fikrinin sahibiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik Türkiye'yi inşa etmenin kararlılığıyla milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak komisyonda olacağız. Meclis'teki komisyon bugün 18. toplantısını yapmaktadır.

Ancak geldiğimiz aşamada milli iradeyi ipotek koyan kayyum uygulamaları sürmektedir. Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan utanç davalarında insanlar aylardır cezaevlerinde yatmaktadır. 10 yılı bulan siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, aksine yeni siyasi davalarla demokrasimiz darbeci bir kuşatma altına alınmıştır.

Demokratik siyasetin önü açılmak yerine siyasi davalarla daha da tıkanmıştır. Böyle bir dönemde iç barışımızı sağlamak için bu sorunla sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken tüm meselenin İmralı'ya gidip gitmeme konusuna sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur.

"TEKNOLOJİK OLANAKLARDAN YARARLANMALI"

Bu kararın olmazsa olmaz olarak tanımlanması, tarihi bir kavşak ve tek seçenek olarak öne sürülmesi komisyonun kuruluş amacıyla uyumlu değildir. Elbette sürece katkı verecek her görüş kıymetlidir. Bu amaçla devlet yetkilileri İmralı ile zaten görüşmekte. Milletvekillerinden oluşan bir heyet de adaya gidip gelmektedir. Komisyonumuzda 11 partiden 51 milletvekili bulunmaktadır.

Ama komisyonumuzun başkanı bile olmadan sadece 5 milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay, daha katılımcı ve daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi mümkündür.

Siyaset emri vakiler üzerine tutum almakla değil, toplumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yapılır. Toplum kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ve demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz kolay ilk adımların bile atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüm iradesine hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.

Bu doğrultuda AK Parti başta olmak üzere diğer partililerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz.

"BARIŞI, DEMOKRASİYİ VE ADALETİ GETİRECEK İRADEYE SAHİBİZ"

Hatırlatmak isteriz ki bugün herkesin ne diyeceğini beklediği Cumhuriyet Halk Partisi bir kapatma davasıyla karşı karşıyadır. Seçilmiş 16 belediye başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı hapistedir. Kadınlara, çocuklara ve ailelere ailelere zulmedilmektedir. Ama partimiz her şeye rağmen demokrasi, barış ve çözüm umuduyla bu komisyonda kalmaya devam etmektedir. Eğer bu bu milletin barış umutları 10 yıl önce olduğu gibi bir kez daha şahsi hırs ve ihtiraslara heba edilmeye çalışılırsa Cumhuriyet Halk Partisi durduğu yerde kararlılıkla durmaya devam edecektir. Partimiz ülkemize barışı da, demokrasi ve adaleti de getirecek iradeye sahiptir.

"AKP SÜRECİ SAHİPLENMİYOR"

Emir, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

AKP’nin İmralı’ya gitme konusunda görüşünü açıklamama konusu sorulduğunda Emir, “AKP, uzunca bir süredir bu sürece olması gerektiği gibi sahiplenmeyen parti durumundadır. Çünkü devlet birimleri bu süreci aktif olarak yönetirken yürütmenin başındaki sayın Cumhurbaşkanı ve onun partisi sürece biraz daha uzak durmayı tercih etmektedir. Başka aktörlerin daha önden gitmesini arzulamaktadır. Ama bugünde anlaşılmıştır ki süreçle ilgili de önümüzde atılacak adımlarla ilgili de her partinin açık, net tavır alması gerekir ve pozisyonunu bütün millete anlatabilmesi gerekir.”