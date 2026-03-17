CHP'den Sırma Halı işçilerine destek ziyareti… İl Başkanı Açar: 'İşçilerin maaş zam farkları, fazla mesai ücretleri ve tüm hakları derhal ödenmelidir'

CHP Gaziantep İl Başkanı Açar ve CHP Gaziantep Milletvekili Meriç, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemini sürdüren Sırma Halı Fabrikası işçilerini ziyaret etti. İşçilerle birebir görüşen heyet, yaşanan sorunları sahada dinledi.

İşçiler, maaş zam farklarının ödenmediğini ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını belirterek, tepkilerini dile getirdi. “Biz üretmekten ve çalışmaktan kaçmıyoruz. Ancak emeğimizin karşılığını istiyoruz. Ezilen, hakkı gasp edilmeye çalışılan, emeği ucuz sayılan hep işçiler oldu. Biz sizlerden bu sorunun çözülmesi için destek talep ediyoruz. Şu ana kadar çalıştığımız fabrikanın bir yetkilisi gelip, derdiniz ne demedi. İnsan yerine konmuyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz” diyen işçiler, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep etti.

''BU KRİZ ANCAK BİRLİKTE AŞILIR''

Açar, ziyaretin amacının tarafları dinlemek olduğunu vurgulayarak, Gaziantep’in Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Açar, çözümün karşılıklı anlayıştan geçtiğini belirterek, şu mesajı verdi:

“İşveren işçiye, işçi de işverene destek olmalı. Bu kriz ancak birlikte aşılır. Biz de bu süreçte üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bugün de yarın da her zaman yanınızdayız. Bundan şüpheniz olmasın. Gaziantep’in gelişimi içinde üretim önemli, sanayi önemli, ihracat önemlidir. Ama en önemlisi insandır, emektir, alın terine saygıdır. İşçinin hakkı ödenmeden büyüyen hiçbir üretim gerçek bir başarı hikayesi ortaya koyamaz. Bu nedenle biz diyoruz ki üretim de olsun, istihdam da olsun, tamam, ihracatın başarısından da söz edelim ama işçinin örgütlenme hakkını da görmezden gelmeyelim.”

İşçileri ziyaretinde sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğunu hatırlatan Açar, bu süreçte BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasının doğru olmadığını dile getirdi. Açar, “Sendikal mücadeleye yönelik baskılar ve tutuklamalar, toplumda adalete olan güveni zedeler” ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi işçilerin yaşadığı sıkıntıların çözülmesi ve çarkların yeniden dönmesi gerektiğini ifade eden Açar, konuşmasını, “Bakın, bayram geldi kapıya dayandı. Hiçbir işçi kardeşimizin evine mahcup gitmesine izin verilmemelidir. Hiçbir eş, hiçbir çocuk bayram sabahına babasının-annesinin alın teri ödenmediği için kalbi buruk, gözü yaşlı uyanmamalıdır. Bu bir vicdan çağrısıdır. Buradan çağrımız nettir: İşçilerin maaş zam farkları, fazla mesai ücretleri ve tüm hakları derhal ödenmelidir” sözleriyle noktaladı.

''EMEKÇİNİN MAĞDUR EDİLMESİNE GEREKÇE OLAMAZ''

Milletvekili Meriç ise işçilerin haklarının geciktirilmeden verilmesi gerektiğini söyledi. Meriç, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin siyasi iktidarın ülkeyi geriye götüren uygulamaları nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadığını kabul etmekle birlikte, bunun işçiye fatura edilmemesi gerektiğini belirtti. Meriç, “İşçinin alın teri kurumadan hakkını alması kaçınılmazdır. Ekonomik sıkıntılar olabilir ancak bu durum emekçinin mağdur edilmesine gerekçe olamaz” dedi.

Ziyaret, taraflara diyalog ve uzlaşı çağrısıyla sona erdi. CHP heyeti, hem üretimin devam etmesi hem de işçilerin haklarının eksiksiz ödenmesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.