Sırma Halı işçilerinin çadırı jandarma tarafından kaldırıldı!

Gaziantep’te Sırma Halı Fabrikası işçileri, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor.

Direniş alanında yağmurdan korunmak için kurulan çadıra jandarma ekipleri müdahale ederken, BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp bu durumu direnişi zayıflatmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.

İşçiler ise tüm engellemelere rağmen haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

"İŞÇİ HAKKINI ARIYOR VE BUNA ENGEL OLUYORLAR"

Kılıçalp yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yağmurdan korunalım diye çadır kurduk. Jandarma hemen müdahale ederek çadırı kaldırmamızı istedi. Bu şunu gösteriyor; bir haftadır, on gündür burada hakları için, alacakları için mücadele eden işçiler. 'Yağmura maruz kalarak beklemekten vazgeçip, buradan dağılsın gitsinler' diye çadırımızı kaldırtmak zorunda bıraktılar. O yüzden bunu bütün kamuoyu bilsin. Burada bir haksızlık var. İşçi hakkını arıyor ve buna engel oluyorlar. Bu işçiler bu ülkenin vatandaşı değil mi?"

İşçiler, çadırın sökülmesinin direnişi kırmaya yönelik bir girişim olduğunu savunarak, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.