Sırma Halı işçilerinin çadırı jandarma tarafından kaldırıldı!

17.03.2026 15:35:00
ANKA
Gaziantep'te ücretleri ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatan Sırma Halı işçilerinin yağmurdan korunmak için kurdukları çadır jandarma tarafından kaldırıldı. BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp, "İşçi hakkını arıyor ve buna engel oluyorlar. Bu işçiler bu ülkenin vatandaşı değil mi?" diye sordu.

Gaziantep’te Sırma Halı Fabrikası işçileri, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor.

Direniş alanında yağmurdan korunmak için kurulan çadıra jandarma ekipleri müdahale ederken, BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp bu durumu direnişi zayıflatmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.

İşçiler ise tüm engellemelere rağmen haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

"İŞÇİ HAKKINI ARIYOR VE BUNA ENGEL OLUYORLAR"

Kılıçalp yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yağmurdan korunalım diye çadır kurduk. Jandarma hemen müdahale ederek çadırı kaldırmamızı istedi. Bu şunu gösteriyor; bir haftadır, on gündür burada hakları için, alacakları için mücadele eden işçiler. 'Yağmura maruz kalarak beklemekten vazgeçip, buradan dağılsın gitsinler' diye çadırımızı kaldırtmak zorunda bıraktılar. O yüzden bunu bütün kamuoyu bilsin. Burada bir haksızlık var. İşçi hakkını arıyor ve buna engel oluyorlar. Bu işçiler bu ülkenin vatandaşı değil mi?"

İşçiler, çadırın sökülmesinin direnişi kırmaya yönelik bir girişim olduğunu savunarak, haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

TMMOB İzmir: İşçi sağlığı ve güvenliği piyasa ilişkilerine tabi kılınmıştır Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 3 Mart İş Cinayetleriyle Mücadele Günü’ne kapsamında yaptığı “İş cinayetleri kader değildir” başlıklı basın açıklamasında “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işçi sağlığı ve güvenliği alanı taşeronlaştırılmış, piyasa koşullarına terk edilmiştir. Bu yasayla birlikte işverenin işçi sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü fiilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) adı altında faaliyet gösteren şirketlere devredilmiştir. Böylece işçi sağlığı ve güvenliği kamusal bir sorumluluk alanı olmaktan çıkarılmış, piyasa ilişkilerine tabi kılınmıştır” denildi.
İşçilerden ABD Başkonsolosluğu önünde dayanışma barikatı: 'Küba halkı yalnız değildir'
İşçilerden ABD Başkonsolosluğu önünde dayanışma barikatı: 'Küba halkı yalnız değildir' Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendikaları, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ambargo politikalarını protesto etti. İstanbul’daki eylemde dayanışma mesajları öne çıktı. Emperyalizme karşı uluslararası işçi sınıfı birlik çağrısı yapıldı.
Migros depolarında iş bırakma: İşçiler yüzde 28 zamma karşı ayakta
Migros depolarında iş bırakma: İşçiler yüzde 28 zamma karşı ayakta  Anadolu Grup’a ait Migros’un İstanbul, İzmir ve Adana’daki depolarında çalışan işçiler, patronun dayattığı yüzde 28’lik zam oranını kabul etmeyerek iş bıraktı. İşçiler net yüzde 50 zam ve vergi kesintilerinin patron tarafından karşılanmasını talep ediyor.