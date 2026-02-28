CHP'den Tanju Özcan'ın jandarma tarafından gözaltına alınmasına tepki: 'İfadeye çağrılsa gitmeyecek miydi?'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltına alındığını açıkladı. Özcan, "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

GÖKAN ZEYBEK: BOLU'NUN İRADESİNİ SERBEST BIRAKIN

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gözaltına tepki gösterdiği açıklamasında, "MİLLETE güç gösterisi yaptığınızı sanıyorsanız bilin ki MİLLET, kin ve kutuplaşma üzerine kurduğunuz bu siyaseti sandıkta tarihin tozlu sayfalarına gönderecek" ifadelerini kullandı.

Zeybek, şunları yazdı:

Yine güne şafak vakti operasyonu ile uyandık. HALKIMIZ BİLSİN… Bolu’da her iki kişiden birinin oyunu almış İRADEYE şafak vakti operasyonu yapıldı! Yargı eliyle partimize ve CHP’li belediyelere dönük yapılan kıskacı ve algı oyunlarını biliyoruz.

MİLLETE güç gösterisi yaptığınızı sanıyorsanız bilin ki MİLLET, kin ve kutuplaşma üzerine kurduğunuz bu siyaseti sandıkta tarihin tozlu sayfalarına gönderecek. Öğrenciye burs vermenin karşılığı gözaltı oluyor!

Tanju Özcan ve beraberinde 12 kişi ifadeye çağrılsa gitmeyecek miydi? Gereği neyse zaten yerine getirilecekti.

Süreci yakından takip ediyoruz. Bolu’nun iradesini serbest bırakın!"

BURHANETTİN BULUT: YERİ BELLİ, MAKAMI BELLİ

Özcan'ın gözaltına alınmasına bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan geldi.

Bulut, "Yeri belli, makamı belli, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanını çağırmak yerine jandarmayla gözaltına almak; hukukun gereği değil, gözdağı verme çabasıdır" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bulut, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın gözaltına alınması kabul edilemez bir siyasi operasyondur! Yeri belli, makamı belli, halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanını çağırmak yerine jandarmayla gözaltına almak; hukukun gereği değil, gözdağı verme çabasıdır.

Sandıkta yenemeyenlerin, yargı sopasıyla itibarsızlaştırma girişimidir. Ama bilinmelidir ki halkın iradesi ne baskıyla ne de algı operasyonlarıyla sindirilir. Zulmünüz artsın ki tez zeval bulasınız!"

GÜL ÇİFTCİ: BİR SİNDİRME PRATİĞİ YARATMAKTADIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve kamu görevlileri hakkında başvurulan gözaltı işlemi, ceza muhakemesinin olağan ve ölçülü araçlarıyla bağdaşmamaktadır. İfadeye çağırma yolu açıkken gözaltı tercihinin kullanılması, yargının adalet üretme işlevinden uzaklaştırılarak siyasal baskı aracı haline getirildiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Sabah saatlerinde yapılan gözaltılar, adrese göre şekillenen soruşturmalar ve kamuoyuna dönük mesaj kaygısıyla yürütülen işlemler, hukukun evrensel ilkeleriyle örtüşmemektedir. Bu yöntemler, kişi özgürlüğünü güvence altına almak yerine, seçilmişlere yönelik bir sindirme pratiği yaratmaktadır. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın yanındayız. Gerçeğin ve masumiyetinin en kısa sürede ortaya çıkacağına dair inancımız tamdır."

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de yaptığı paylaşımda, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın sabahın erken saatlerinde jandarma baskınıyla gözaltına alınması; hukukun değil, talimatlı yargının açık bir siyasi operasyonudur. Aylardır partimize ve seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yargıyı bir sopa olarak kullanan tükenmiş iktidar, bu nafile kumpaslarla bizi sindirebileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Hukuksuzluğunuza da baskılarınıza da boyun eğmeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Halkın oyuyla seçilmiş, makamı ve adresi belli olan Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın, sabahın ilk ışıklarında jandarma baskınıyla gözaltına alınması hukuk değil, açık bir sindirme operasyonudur! Bu beyhude çabalar, yalnızca adalete olan inancı zayıflatmakta ve siyasi tükenmişliği tescillemektedir. Milletin iradesine uzanan her el, eninde sonunda sandıkta milletten gereken cevabı alacaktır! Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın yanındayız!" tepkisini dile getirdi.