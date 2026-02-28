Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den ilk 'Tanju Özcan' açıklaması: 'Düşman hukuku işletiliyor, başkanımızın yanındayız!'

Özgür Özel'den ilk 'Tanju Özcan' açıklaması: 'Düşman hukuku işletiliyor, başkanımızın yanındayız!'

28.02.2026 10:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel'den ilk 'Tanju Özcan' açıklaması: 'Düşman hukuku işletiliyor, başkanımızın yanındayız!'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasının "düşman hukuku" olduğunu vurguladı. Özel, "Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur. Başkanımızın yanındayız!" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınması üzerine bir açıklama yaptı.

Özel, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir.

Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, tek işi şehrindeki öğrencilere burs sağlamak olan bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili soruları yanıtlıyor. 

Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur.

Başkanımızın yanındayız!"

İlgili Konular: #Özgür Özel #Bolu Belediyesi

İlgili Haberler

Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı!
Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı! Son dakika haberi... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltına alındığını duyuran Tanju Özcan "Jandarma tarafından gözaltına alındım. Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur!" ifadelerini kullandı. Gözaltı kararına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut "Jandarmayla gözaltına almak, hukukun gereği değil, gözdağı verme çabasıdır" dedi. Öte yandan Özcan ile birlikte belediye ile bağlantılı olduğu ifade edilen 13 kişinin daha 'irtikap soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.
CHP'den Tanju Özcan'ın jandarma tarafından gözaltına alınmasına tepki: 'İfadeye çağrılsa gitmeyecek miydi?'
CHP'den Tanju Özcan'ın jandarma tarafından gözaltına alınmasına tepki: 'İfadeye çağrılsa gitmeyecek miydi?' CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. CHP'li isimler gözaltı kararına tepki gösterdi. CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "MİLLETE güç gösterisi yaptığınızı sanıyorsanız bilin ki MİLLET, kin ve kutuplaşma üzerine kurduğunuz bu siyaseti sandıkta tarihin tozlu sayfalarına gönderecek" ifadelerini kullandı.