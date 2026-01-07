CHP'den TBMM’de emekliler için nöbet kararı: ‘İnsan onuruna aykırıdır’

CHP asgari ücretin 39 bin TL ve en düşük emekli aylığının da onunla aynı düzeyde olması için TBMM Genel Kurulu'na kanun teklifinde bulunacak.

Söz konusu teklife ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, teklif kabul edilene kadar TBMM’yi terk etmeyeceklerini belirtti.

Günaydın, "İktidar partisi buna yönelik bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

“İNSAN ONURUNA AYKIRIDIR”

Bu rakamın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Günaydın, "Bir ülkede yoksulluk sınırı 98 bin liraya ulaşmışken, açlık sınırı 30 bin lirayı bulmuşken bu memleketin en değerli insanlarını, yıllarca ülkeye hizmet etmiş ve belirli bir yaşa ulaşmış büyüklerimizi açlığa mahkûm etmek insan onuruna aykırıdır ve gerçekten yurttaşa değer vermemekle ancak mümkün olabilir" dedi.

“KANUN TEKLİFLERİMİZİN ARKASINDAYIZ”

"Emeklilerin yoksulluk ve açlık maaşına mahkûm edilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Günaydın "Asgari ücretin 39.000 liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesine yönelik kanun tekliflerimizi daha evvel vermiştik. Kanun tekliflerimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.