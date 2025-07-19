CHP'den Trabzon'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı “Millet İradesi” mitinglerinin bugün adresi Trabzon oldu.

CHP lideri Özgür Özel ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla Trabzon’da on binlerce kişi miting alanını doldurdu.

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün mektubunu okudu.

Akgün’ün mektubu şu şekilde:

“Kıymetli hemşerilerim, akrabalarım, Karadeniz’in yiğit evlatları, Trabzon’un onurlu, dik duruşlu insanları,

Ben Trabzon’da doğmuş, Cumhuriyet sevdasıyla büyümüş, ömrünü Büyükçekmece halkına, demokrasiye ve halka hizmete adamış bir evladınız, bir kardeşinizim. Ben Doktor Hasan Akgün.

Bu toprakların bağrından çıkmış, ömrünün 50 yılını halka hizmete adamış, yıllarını Cumhuriyet’e ve demokrasiye adamış biri olarak sizlere sesleniyorum.

Trabzon’un mertliğini, Karadeniz’in ruhunu yüreğinde taşıyan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız, bürokratlar ve yol arkadaşımızla haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandık.

Ama bilin ki asıl tutsak olan, adaletsizliğin bizzat kendisidir. Bize vurulan kelepçeler demokrasinin kendisine vurulmuştur.

Ne ben, ne Ekrem Başkan, ne de bu davanın hiçbir neferi halkımıza boyun eğdirmedi ve eğdirmeyecek.

Biz “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü yüreğine kazımış olanlarız. Bu karanlık günler geçecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet, onun çizdiği yolda ilerleyecek. Bu ülke er ya da geç çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacaktır, bundan asla şüphem yok.

Sevgili hemşerilerim, kardeşlerim, siz mertliğinizle, vicdanınızla tanınan, her zaman kararınızın arkasında dimdik duran insanlarsınız.

Bugün Silivri’den vicdanı hür, başı dik bir kardeşiniz olarak sizlere bir çağrım var. Gelin bu karanlığa birlikte dur diyelim. Hakkın, hukukun, adaletin sesi olalım. Birlik olalım, kardeş olalım. Omuz omuza verelim. Çünkü bu dava yalnızca bir kişiyi, partiyi, bir şehri ilgilendirmiyor.

Bu dava Türkiye’nin vicdan davasıdır, çocuklarımızın, torunlarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağının davasıdır. Bu ülkeye baharı hep birlikte getireceğiz.

Hepinizi yüce Allah’a emanet ediyorum. Güzel günlerde buluşmak üzere.”

DİLEK İMAMOĞLU: ‘O MEMLEKETİNE KAVUŞACAK’

Kürsüye daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu geldi. Memleketi Trabzon'da yurttaşlara seslenen İmamoğlu "Yakında burada olacak. Memleketi ona, o memleketine kavuşacak" dedi.

Dilek İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Yakında burada olacak. Memleketi ona, o memleketine kavuşacak. Biliyorum, yürekten inanıyorum ki Karadenizliler evladını geri alacak. Ekrem bizi hücresinden izliyor. Ben hem eşi hem de hemşerisi olarak ona diyorum ki içini ferah tut Ekrem. Sen ne bizi, ne aileni, ne de doğduğun toprakları mahcup ettin. İstanbullulara ve ülkene karşı asla başını eğecek bir yanlış yapmadın, yapmazsın. Buna işte bu meydan şahit."

EKREM İMAMOĞLU: BUGÜN FİZİKEN YANINIZDA OLAMADIM AMA ŞUNU UNUTMAYIN; BU BÖYLE YARIM KALMAYACAK…

Ekrem İmamoğlu’da Silivri’den memleketi Trabzona seslendi.

“Ama bilin; siz neredeyseniz, ben oradayım. Birlikte çıktığımız yolda ne bir adım geri atarım ne de bu bağı koparırım. Bugün aranızda olmayışımın sebebi, hukuki bir gerçeklik değil, siyasi bir hesaptır. Diploma iptaliyle, operasyonlarla, her gün başka bir davayla, yargı kumpasıyla milletin, siz hemşehrilerimin iradesine karşı set çekmek istiyorlar. Milyonların değişim talebini, hak-hukuk mücadelesini, eşit, adil özgür Türkiye tahayyülünü yok etmek istiyorlar. Neyi yok etmeye çalıştıklarını, en iyi kendimi emanet ettiğim milletim, hemşehrilerim biliyor. O yüzden 19 Mart’tan bu yana, ülkenin dört bir yanında meydan meydan çoğalıyoruz, omuz omuza bu ülkenin en güçlü dayanışmasından birini gösteriyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz; devletin dini adalettir. Bir ülke; ancak hukukla, güvenle, vicdanla ayakta kalır.

Sesimi, görüntümü, hürriyetimi, bu millete hizmet etme imkanımı kısıtlasalar da adaletin, özgürlüğün, çocuklarımıza bırakacağımız güzel günlerin takipçisi olmaya devam edeceğim. Bu millete duyduğum sevgiyi, bağlılığı, hizmet aşkını ne zindan duvarları durdurur ne de yargı sopasının arkasına saklananların baskısı… Onlar, zalimliklerini çoğaltsınlar; biz cesaretimizi, dayanışmamızı, mücadelemizi büyüteceğiz. Bu mücadele, sadece bir kişinin sesiyle değil, milyonların ortak sözüyle yürür. Sizin sesiniz var oldukça ne bu ülkenin umudu eksilir ne adalet arayışı yarım kalır.

Bugün fiziken yanınızda olamadım ama şunu unutmayın; bu böyle yarım kalmayacak. Birlikte yazacağımız hikayede, bu meydan yeniden birleşmenin adresi olacak. Biliriz; Trabzon’un, Karadeniz’in dalgası ne kadar sertse, inancı da o kadar diridir. Ben, o denizin hırçın dalgaları, dağların coşkun rüzgarıyla büyüdüm her biriniz gibi. O dalgaların kıyıya vurduğu gibi, biz de adaletsizliğin duvarına vura vura aşacağız önümüzdeki engelleri. Başımızı öne eğdiremeyecekler, bize diz çöktürmeyecekler. Yalçın dağları gibi dik, Karadeniz gibi engin, hak yemeden, hakkımı da yedirmeden mücadeleye devam edeceğim. İlk günkü aşkla, heyecanla coşkuyla… Kazanan biz olacağız. Her şey çok güzel olacak.”

ÖZEL'DEN ÖYMEN ANMASI

Özel, miting alanına gelerek kürsüden yurttaşlara hitap ederken konuşmasını Trabzonlu yurttaşları selamlayarak başladı. Ardından bugün kaybettiğimiz gazeteci yazar Altan Öymen'i andı:

"Bugün bu yayını yapan Anka Haber Ajansı’nın kurucusu Altan Öymen. Şu anda dahi görüntü, sesimizi Türkiye’ye ulaştıran Anka’nın kurucusu Altan Öymen. 1950 yılında 14 Mayıs günü, Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri kaybedip, İsmet Paşa ‘Benim en büyük yenilgim. Ama Cumhuriyetin en büyük zaferi, demokrasinin zaferi’ deyip iktidarı Demokrat Parti’ye teslim ederken Altan Öymen ‘Gün, partiye sahip çıkma günüdür’ deyip partiye gidip, 15 Mayıs 1950’de muhalefetin ilk gününde partiye kaydolan ve 75 yıl kesintisiz Genel Başkanlık dahil çok önemli görevleri yapan ve nefesinin son dakikasına kadar, kalbi, yüreği Cumhuriyet Halk Partisi ile atan Genel Başkanımızı minnetle, rahmetle anıyorum. Pazartesi günü hep birlikte önce Grup Başkanvekilliği de yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, sonra Genel Başkanlığı’nı yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde ona veda edip, Salı günü de hep birlikte İstanbul’da son görevimizi yapacağız. Altan Öymen bu mitingleri televizyondan en dikkatli takip eden, manşeti yakalayan, övgüyü bolca söyleyen, varsa eleştirisi nazikçe ifade eden, bu sürecin en yakın takipçilerinden biriydi. Biliyorum ki; bugün gözü burada olacaktı, kulağı burada olacaktı. Çünkü burasının onun için bambaşka bir anlamı vardı. Altan Öymen Trabzonludur, babası Trabzonludur. Hepimizin başı sağ olsun, Trabzonumuzun başı sağ olsun" dedi.

ÖZEL TRABZONLU YURTTAŞLARA SESLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da düzenlenen mitingde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hem yerel sorunlara hem de ulusal gündeme değinen Özel, özellikle cezaevinde tutulan belediye başkanlarına, ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara ve hükümetin politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“Çalık’ın sağlığı tehlikede, ailesi perişan”

Özel, konuşmasında cezaevinde tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu üzerinden hükümete yüklendi:

“Mehmet Murat Çalık, Trabzon'un evladıdır, Maçka'nın evladıdır. Mehmet Murat Çalık, geçmişinde geçirmiş olduğu iki kanser rahatsızlığını ilk Silivri sürecinde hepimizden, kamuoyundan gizlemiştir... Ta İzmir Buca Cezaevi'ne koyduklarında avukatları biraz da Murat Başkanı aşarak, bu bilgiyi paylaştılar... İzmir'de nakledildiği hastanede kemiğinden alınan bir örnek, daha önce geçirdiği kanserin nüksetmek üzere olduğunu... gösterdi. O hastane 'Cezaevinde kalamaz' raporu verdi. İzmir Adli Tıp inisiyatif almadı, reddetti... Tabii bu başta değerli anneciğini, babasını, kız kardeşini, eşini çok üzüyor... 'Biz' diyorlar, 'Buradan ayrılmayız. Oğlum burada. Ben nasıl gideyim başka yere?' diyor anne. Gerçekten yürekleri parçalayan bir şey.”

“KAYYIMCI ÇIRAĞI, GÖRÜYOR MUSUN KALABALIĞI?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon iddiaları üzerinden eleştirilerini sürdüren Özel, isim vermeden hedef gösterdiği siyasetçilere şöyle seslendi:

“Sizin çırak çıkan bir kayyımcı çırağı var... Çıkmış diyor ki ‘CHP bu meydana çağrı yaptı, kalabalık toplayamadı.’ Kayyımcı çırağı, görüyor musun kalabalığı kayyımcı çırağı?... Trabzonlu, Trabzon’un evladı İstanbul’u üç kere kazanacak, sen darbeyi bekleyip onun yerine talip olacaksın. Bu kayyımcı çırağı Adil’e yazıklar olsun be.”

“ALTIN HESABI ŞAŞMAZ”

Ekonomi üzerinden de hükümeti eleştiren Özel, emekli maaşları ve asgari ücretteki gerilemeyi şöyle ifade etti:

“En düşük emekli maaşı 2002 yılında 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 2,5 çeyrek altın alıyor... Bir kilo kıyma 4,5 liraydı, şimdi 860 lira. Kıyma 200 kat artmış. Kira 160 kat. Son 10 yılda bile 13,5 kat artarak, 25 bin liraya gelmiş... Eğer evde otursa aç kalacak, karnını doyursa sokakta kalacak.”

“CHP GELECEK, HALAY ÇEKECEK”

Emniyet güçlerinin çalışma koşullarına da değinen Özel, CHP iktidarında bu adaletsizliklerin biteceğini ifade etti:

“Ama fazla mesai yok, izin yok. Polise saygı yok... Polise de bekçiye de jandarmaya da sahil güvenliğe de hakkını istiyoruz... Seçim akşamı polis ile gençler el ele halay çekecek.”

“HSK’YA AK TOROSLAR ÇETESİNİ ŞİKAYET EDECEĞİZ”

19 Mart operasyonlarıyla ilgili yargıya yönelik çok sert eleştirilerde bulunan Özel, şunları söyledi:

“Bugün Çağlayan’da AK Toroslar çetesi vardır. Beyaz Torosların yerini AK Toroslar almıştır... Pazartesi günü Hakimler ve Savcılar Kurulu’na AK Toroslar çetesini yaptıkları bütün suçları delillendirerek şikayet edeceğiz... HSK, bu çeteyi dağıttı dağıttı. Dağıtmadı, ileride bu çeteden de göz yumanlardan da hesap soracağız. Ant olsun hesap soracağız.”

“İMAMOĞLU BOĞAZINIZDA TAKILIR”

Yargıdaki iddialar üzerine Ekrem İmamoğlu’na yapılan suçlamalara da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon’un evladı İmamoğlu’nu yutmaya kalktı, boğazında takıldı... 560 milyarlık yolsuzluk dediler, altı yılda toplam bütçe 490 milyar çıktı. Bavullarda para var dediler, kendi aldıkları jammer’lar çıktı... Ekrem Başkan kolay lokma değildir, yutamazsın.”

“YELİZ’LER OLDUKÇA EKREM BAŞKAN CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Mitingde genç bir kadının çabalarından bahseden Özel, sahnede ismini anarak şöyle konuştu:

“Bir başına 10 bin imza toplamış. ‘Yeliz’ dedim, ‘Sana bir ödül vereceğim’ dedim. ‘Hayır’ dedi, ‘Ben bunu para için, ödül için yapmadım. Ekrem Başkan’ı çok seviyorum, onun için yaptım.’... Bu Yeliz’ler oldukça Ekrem Başkan eninde sonunda çıkacak ve Cumhurbaşkanı olacak.”

“BİZ ATATÜRK’ÜN PARTİSİYİZ”

Konuşmasının sonunda CHP’nin çizgisine ve kararlılığına vurgu yapan Özel:

“Biz bu ülkede, bu güzel memlekete gelip de 1937’de... ‘Üzerimdeki bütün malı, benim üzerimdeki çiftlikleri devlete alın’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz... Bir yanda ‘babacığım’, bir yanda malına millete veren Ata’cığım. Biz Atatürk’ün partisiyiz.”