CHP'den tutuklu 5 belediye başkanı için Çağlayan'da eylem: 'Kazanamadıkları belediyelere çökmeye çalıştılar!'

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın henüz iddianamesi hazırlanmadı.

Bu durumu protesto etmek için CHP İstanbul İl örgütü de bu 5 ilçeden yürüyüş başlatarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi meydanında buluştu.

POLİS ENGELİNİ AŞTILAR

Beyoğlu İlçe Başkanlığı’nın yürüyüşünü polis engellemek isterken grup, engellemeyi aşarak Çağlayan’a ulaştı.

Tutuklu başkanların resimlerinin yer aldığı dövizler ve pankart üzerinde “İddianameler neden yazılmıyor” yazısı yer aldı.

ÖZGÜR ÇELİK: MİLLETE HİZMET ETTİKLERİ İÇİN CEZALANDIRILIYORLAR

Ailelerin de katıldığı eylemde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart 2024’te Ekrem İmamoğlu’nun 1 milyonun üzerinde oy farkıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini anımsatarak şunları söyledi:

“İstanbullular 26 ilçede CHP’li belediye başkanlarını göreve getirdi. Başkanlarımız seçildiler, ilk günden itibaren canla başla çalıştılar. Tüm engellemelere, finansman baskısına, yargı tacizine rağmen nasıl belediyecilik yapılır, halka nasıl sahip çıkılır; İstanbul’un dört bir yanında gösterdiler. Emeklilere, gençlere, kadınlara, ailelere, çocuklara destek oldular. Unutulanların, kenarda bırakılanların, kimsesizlerin kimsesi oldular. Dokundukları her yeri güzelleştirdiler.

Her köşeye yeşil alanlar, parklar, yaşam vadileri kazandırdılar. Her bir başkanımız seçildiği oyun çok üstünde memnuniyet oranlarına ulaştı. Şimdi ise sadece ve sadece başarılı oldukları için, yönettikleri ilçelerde etkin çalışmalar yürüttükleri için, millete hizmet ettikleri için cezalandırılıyorlar. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün 9 aydır tutuklu ve hâlen iddianamesi yazılmadı. Hasan Akgün, Büyükçekmece soruşturmasında 3 kişiyle birlikte tutuklu ancak tam 9 aydır iddianame yazılmış değil. Nedir Hasan Akgün’ün suçu? Büyükçekmece’de halkın gönlünü kazanmak, belediyeciliğin tarihini yazmak, belediyecilik duayeni olmak, her seferinde, her girdiği seçimde 6 kere üst üste bir kez daha yeniden seçilmek."

“BAHÇETEPE SORUŞTURMA KAPSAMINDA TEK BAŞINA TUTUKLU”

"Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe tam 9 aydır tutuklu. Hâlen iddianamesi yazılmadı. Gaziosmanpaşa soruşturmasında Hakan Bahçetepe tek başına tutuklu. Yani bir kişi bir soruşturmadan tam 9 aydır tutuklu; seçmenlerinden, komşularından, ailesinden uzak tek başına 9 aydır cezaevinde yatıyor. 9 aydır bir kişinin tutuklu olduğu bir iddianame hâlen yazılmıyor. Nedir Hakan Bahçetepe’nin suçu? Gencecik yaşında Gaziosmanpaşa’da, doğduğu, büyüdüğü ilçede belediye başkanı seçilmek. Göreve gelir gelmez annelere, çocuklara hizmet etmek.

Gaziosmanpaşa’nın her tarafına parklar açmak, Gaziosmanpaşa’yı daha güvenilir hâle getirmek. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı 6,5 aydır tutuklu. Hâlen iddianamesi yazılmadı. Şile soruşturmasında 13 kişi tutuklu. 6,5 ay geçti, iddianame yazılmıyor. Ne yaptı Özgür Kabadayı? Yıllardır mağdur edilen Şile halkına umut oldu. Kendinden önceki dönemde 30’un üzerinde usulsüz dosya tespit etti. Özgür Kabadayı, AK Parti dönemindeki belediyecilik süreciyle ilgili 30’un üzerinde usulsüz dosyayı tespit etti. Yapılmamış işleri yapmış gibi gösterenlerin, yolsuzlukların üzerine gitti ve tutuklu vaziyette. Hâlen iddianamesi yazılmış değil."

“GÜNEY, BEYOĞLU’NUN EN SEVİLEN BAŞKANI OLDU”

"Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney 7 aydır tutuklu. Hâlen iddianame yazılmadı. Beyoğlu soruşturmasında İnan Güney’le birlikte toplam 5 kişi tutuklu. 7 ay geçmiş, ortada iddianame yok. Ne yaptı İnan Güney? 30 yıllık bir hasreti bitirdi. Emeklisinden emekçisine tüm Beyoğlu’nun gönlüne girdi. Okullara su sebili taktı. Öğrencilere beslenme desteği sundu. Çok kısa bir sürede Beyoğlu tarihinin en sevilen belediye başkanı oldu.

Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu 5 aydır tutuklu. Hâlen iddianamesi yazılmış değil. Ne yaptı Hasan Mutlu? Bayrampaşa halkına hizmet etti. Bayrampaşa’yı ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne kattı, çalıştı. Ne dediler Hasan Mutlu’ya? ‘AK Parti’ye geç, yoksa tutuklanırsın’ dediler. Ne dedi Hasan Mutlu? ‘Ben milletin iradesini satmam’ dedi. Sırf bu yüzden tutuklandı Hasan Mutlu. Hasan Mutlu ile birlikte Bayrampaşa soruşturmasında 28 kişi tutuklu ama aradan 5 ay zaman geçti. Hâlen iddianameye yazılmıyor."

“İKTİDAR PARTİSİNDEN OLUNCA 2 AYDA İDDİANAMEYİ YAZDILAR”

"Birinde bir kişi, öbüründe 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi tutuklu. Bu rakamları şunun için ifade ediyorum. Geçmişte gördük biz. Ergenekon, Balyoz davalarında gördük. Başka başka davalarda da gördük. Yüzlerce insanın, 300 kişinin, 500 kişinin yargılandığı davaların iddianameleri birkaç aylık zaman dilimleri içerisinde yazıldı. Sonra o davaların hepsinin kumpas olduğu anlaşıldı. O davalar da çöktü. ‘Jet hızıyla iddianameler yazıyoruz’ diye övünüyorlar ama arkadaşlarımız 6, 7, 8 aydır tutuklu.

Soruşturmadan bir kişi tutuklu, 3 kişi tutuklu, 5 kişi, 10 kişi tutuklu. 9 aydır, 7 aydır, 5 aydır iddianameler yazılmıyor ama bu esnada iktidar partisinde olan Kırıkkale Yahşihan Belediyesi’nin başkanı Ahmet Sungur, 23 Eylül’de tutuklandı. 2 ay içerisinde iddianamesini yazdılar. İktidar partisinden olunca 2 ay içerisinde iddianamesini yazdılar. Hızla yargılamayı başlattılar. Bizim duruşmalarımızın bir tanesi gerçekleşiyor, öbürünün tarihini 3 ay sonraya, 5 ay sonraya, 6 ay sonraya veriyorlar. Süreçler uzasın, kararlar verilmesin diye."

“AK PARTİLİ BELEDİYE OLUNCA DOSYALAR SÜMEN ALTI EDİLİYOR”

"Büyükçekmece duruşmasını 2,5 senede bitirmediler Ekrem İmamoğlu’nun. Şimdi sıra iktidar partisine gelince 2 ayda iddianame yazdılar. Hızla yargılama yaptılar. Tutuklandığı günden itibaren 4 ay sonra tutuklu bulunduğu 5 kişiyle beraber duruşmada tahliye ettiler. Şimdi bu nasıl çifte standarttır? Konu CHP olunca hukuk işlemez, adalet çalışmaz hâle getiriliyor. Konu AK Partili belediye olunca soruşturma dosyaları sümen altı ediliyor, dosyalar kaçırılıyor, yargılamalar jet hızıyla yapılıyor ve tahliye kararları veriliyor.

İstanbul’umuzun bu 5 ilçesinde komşularının tertemiz oylarıyla, güveniyle göreve seçilmiş belediye başkanlarımızın aylardır iddianamesi tek bir satır bile yazılmadı. Başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın hiçbir suçları yok tabii ki, biz biliyoruz. Onların suçunun ne olduğunu biz biliyoruz. Onların suçu uzun yıllar sonra Türkiye’de CHP’nin 1. parti olmasına katkı sağlamak, yaşadıkları yerlerde komşularına hizmet etmek. Neyle suçlandıklarını bilmeden aylardır zindanlarda tutuluyorlar."

“MİLLET İRADESİNİ GASP ETMEK İÇİN AYAK OYUNLARI DÖNDÜRDÜLER”

"Bu başkanlarımızın hepsinin ortak bir özelliği var. Bu 5 belediyenin 4 tanesi 31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçmiş. Bu 5 ilçenin hepsinde bu operasyonları yaptılar. Sonra da millet iradesini gasp etmek için türlü ayak oyunları döndürdüler. Her birini teker teker yaşadık. Seçimle kazanamadıkları belediyelere başkanvekilliği seçimleri yoluyla çökmeye çalıştılar. Gaziosmanpaşa’da fırsatçılık yaptılar. Meclis çoğunluğunu kullanarak belediyeye çöktüler.

Bayrampaşa’da kirli pazarlıklarla, türlü ayak oyunlarıyla, türlü tekliflerle transferler yaptılar. Ona rağmen başkanvekilliği seçimini kaybettiler. Başkanvekilliği seçimini kaybettikten sonra yine siyasallaştırdıkları bir mahkeme buldular. Gittiler, orada başkanvekilliği seçimini iptal ettiler. Yeni tekliflerle, yeni tehditlerle, yeni şantajlarla, yeni kirli pazarlıklarla Bayrampaşa halkının iradesine çöktüler."

“GİZLİ TANIK İFADELERİYLE TUTUKLANDILAR”

"Şile’de birebir aynısını denediler. Transferi de gerçekleştirdiler. Orada da teklifle, tehditle Şile halkının iradesine çökmeye çalıştılar. Başaramadılar. Beyoğlu’nda aynısını denediler. Bir sürü siyasi bürokratı, AK Parti içerisinde geçmişte ve bugün görev yapan yöneticileri devreye soktular. Başaramadılar. Büyükçekmece’de denediler, başaramadılar. En başta söylediğimiz gibi bu operasyonlar belediyelere çökmek, CHP’nin kurumsal kimliğini zayıflatmak, CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurmak için yapılmıştır. ‘Bir bahaneyle insanları gözaltına alıp tutuklayalım, nasıl olsa bir kılıf buluruz’ anlayışıyla yapıldı bu operasyonlar.

Geçtiğimiz ay yapılan duruşmalarda, geçtiğimiz aylarda yazılan iddianamelerde de bunu çok açık ve net olarak gördük. ‘Önce insanları tutuklayalım, sonra bir kılıf buluruz’ mantığını hem geçen ay devam eden duruşmalarda gördük hem yazılan iddianamelerde gördük. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, Beykoz’da Alaattin Köseler, Avcılar’da Utku Caner Çaykara, Şişli’de Emrah Şahan, Beylikdüzü’nde Mehmet Murat Çalık, hiçbir somut delil olmadan gözaltına alınıp tutuklandılar. Tamamen gizli tanık ifadeleri."

“EZİYETE ARTIK SON VERİN”

"Hiç ‘Gördüm’ diyen yok. ‘Öyle konuşuluyordu, öyle diyorlardı, öyle duydum’ gibi mış-lı, muş-lu ifadeler. Sadece başkanlarımız değil; işini yapan bürokratlar, belediye emekçileri, şoförler, onlarca insan tutuklandı. Onlarca aile mağdur edildi. İşte aileler de burada şu anda. Bizim bildiğimizi onlar da biliyorlar. Bizim belediye başkanlarımız tertemizdir. Onuruyla, namusuyla yaşadıkları ilçelerdeki yurttaşlara hizmet eden bu ülkenin evlatlarıdır. Buradan tekrar bir çağrı yapıyoruz.

Deliliniz yoksa bugün derhal bütün belediye başkanlarımızı serbest bırakın. Elinizde ne varsa koyun ortaya. Bu iddianameleri bir an önce yazın. Bu yargılama süreçlerini başlatın. Arkadaşlarımız kendilerini savunsunlar. Bu kadar insana, bu kadar aileye, bu kadar seçmene eziyet etmeye artık bir son verin. Biz kendimize, başkanlarımıza, arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yazılsın iddianameler, başlasın yargılama süreçleri. Yurttaşlarımız da görsün bütün gerçekleri."

“ASLA SUSMAYACAĞIZ”

"Buradan bir kez daha açık ve net olarak taleplerimizi iletiyoruz. Duruşmalar TRT’den canlı yayınlanmalıdır. Yargılamalar tutuksuz yapılmalıdır. Kayyum uygulaması derhal son bulmalıdır. Buradan ilan ediyoruz. Biz sonuna kadar adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız emaneti asla çiğnetmeyeceğiz.

Milli iradeye kastedenlere asla teslim olmayacağız. Partimizle, yurttaşlarımızla, ailelerimizle, örgütümüzle, seçmenlerimizle onurumuza ve irademize sahip çıkacağız. Her türlü iftiraya karşı gerçekleri konuşacağız. Asla susmayacağız. Göreceksiniz, biz kazanacağız. Hak kazanacak, halk kazanacak, güzel Türkiye’miz kazanacak.”