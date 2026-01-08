CHP'den Yeni Yol Grubu'na ziyaret

CHP, adalet ve demokrasi sorunlarını karşılıklı değerlendirmek amacıyla bugün TBMM'de siyasi parti turlarına başladı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Serkan Özcan, TBMM'de Yeni Yol Partisi Grubu'nu ziyaret etti. CHP'li heyet, Yeni Yol'dan Bülent Kaya ve Mehmet Emin Ekmen ile görüştü.

Günaydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Konuşmalarımız iki ana tema üzerinden çerçevelendi. Birincisi, emekli arkadaşlarımıza yönelik insan onuruna aykırı maaş düzenlemesinin kabul edilebilir tarafı yoktur. Muhalefet, burada bir bütün halinde birlikte davranıyor. Trafik Kanunu ile ilgili düzenlemelerin ne zamanıdır, ne de esas olarak memlekete bir hizmeti vardır. Cezayı artırmaya yönelik bir düzenleme, trafik güvenliğini sağlama amacından da uzaktır. 16 milyon emeklimiz kan ağlarken, Meclis’in, Türkiye’nin gündemiyle, insanımızın gündemiyle meşgul olması gerekir. Yeni Yol Partimizin Grup Başkanı, Grup Başkanvekili ve milletvekili arkadaşımızla yaptığımız değerlendirmelerde, bu konuda muhalefetin birlikte davranma düşüncesini perçinlemiş bulunuyoruz.

"RAKİPLERİNİZİ YARGI ÜZERİNDEN SİYASİ SAHNENİN DIŞINA İTME ÇABASI, ZAVALLI BİR ÇABA OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

İkinci ana temamız, Türkiye’nin demokrasi ve adalet sorunlarıdır. Bu memleket geçmişten bu yana siyasal partilerin kapatılması, kongrelerinin, kurultaylarının yok sayılması, yargının araçsallaştırılması üzerinden siyasetin dizayn edilmesi çabalarına tanık olmuştur. Siyasal partiler, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Yakasına rozet takmış, araçsallaştırılmış yargı üzerinden siyasal partileri kapatmaya kalkışmak, onların içişlerine karışmaya kalkışmak kimsenin haddine değildir ve memlekete de yarar sağlamaz. Ayrıca rakiplerinizi yargı üzerinden siyasi sahnenin dışına itme çabasının da ben zavallı bir çaba olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu konuların tamamını birlikte değerlendirdik. Yeni Yol Partimize, Sayın Grup Başkanımıza, Başkan Vekilimize ve sevgili milletvekili arkadaşımıza nazik kabulleri, misafirperverlikleri ve sohbetleri için, değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyorum. Meclis içinde ve dışında dayanışmamız sürecek."

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ise şunları söyledi:

“Gökhan Bey'in de ifade ettiği gibi 16 milyon emeklimizi ilgilendiren çok acil bir sorunumuz var. Bugün itibarıyla henüz bir yasa teklifi gelmediği için en düşük emekli maaşı 16 bin 811 TL. Ayın 15’inde emeklilerin zamlı maaşlarını alması gerekirken, henüz böyle bir yasa çıkmadığı için bugün maalesef binlerce, milyonlarca emeklimiz belki de sıfır bir zamla yeni yıla girmiş olacak. Çünkü kök ücretlerine seyyanen zam yapılmadığı için birçok emeklimizin maaşı da 16 bin 811 TL'nin altında bir kök maaşı olduğu için maalesef iktidar partisi son dakikada henüz enflasyon oranı belirlenmişken, asgari ücret belirlenmişken hala emeklilere yapacağı asgari zammı ortaya koyabilmiş değil.

"16 MİLYON VATANDAŞIMIZIN AÇLIK VE SEFALETİNİ TBMM'DE GÜNDEME GETİRMEK, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDAN ÇOK DAHA ACİL"

2019 yılında ilk kez bin TL'ye sabitlendi en düşük emekli maaşı. Çünkü artık kendileri de en düşük emekli maaşından utanmış olacaklar ki 2019’dan bu yana tam dokuz kez en düşük emekli maaşının artık utanılır bir rakam olduğunu kendileri de gördüğü için hazine desteğiyle ek bir rakam açıkladılar. 2026’nın rakamını henüz açıklayamadılar. Dolayısıyla bu 16 milyon vatandaşımızın açlık ve sefaletini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirmek, emin olun Karayolları Trafik Kanunu'ndan da başka konulardan da çok daha acil. Bu konuda ortaklaştığımızı ve benzeri dertleri paylaştığımızı sevinerek müşahede etmiş olduk.

"EĞER BİR ŞEYDE USUL BOZUKSA, HİÇ ESASINA GİRMEYE GEREK YOKTUR"

İkincisi, 86 milyonu ilgilendiren demokrasi meselemiz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası üzerinden yürütülen süreç de sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da Sayın Ekrem İmamoğlu değil, 86 milyonun hukuk güvenliğini ve demokrasi mücadelesini ilgilendiren bir konudur. Çünkü biz yargıda şuna inanırız; usul esastan önce gelir. Eğer bir şeyde usul bozuksa, hiç esasına girmeye gerek yoktur.

Yine her kamusal faaliyetin amaç unsuru meşru olmalıdır. Amaç unsuru meşru değilse, yapılan kamusal eylemin veya kararın artık içeriğiyle hiçbir zaman ilgilenmemek lazım. Bu her iki cepheden baktığımız zaman da maalesef bu soruşturmaların hem usul açısından, hem de kamusal amaç veya hedeflenen amacın maalesef yargı eliyle siyaseti dizayn etmek olduğunu geçmiş örneklerden de görüyoruz. Dolayısıyla sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek çıkmak için değil 86 milyon vatandaşımızın hakkını savunmak için Türkiye'de ancak siyasetin siyasetçiler eliyle ve millet tarafından dizayn edilebileceğini asla ve asla yargısal faaliyetlerin bir sopa olarak kullanılarak siyaseti dizayn etme alışkanlığının yeni Türkiye'de olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

"‘TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR’ FIKRASIYLA KONUŞMAMI TAMAMMIŞ OLAYIM"

Adalet ve Kalkınma Partisi her ne kadar yeni Türkiye'den bahsediyorsa da yargıyı bir sopa olarak kullanma alışkanlığını maalesef kendisi de istikrarlı ve daha mahir bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Bu konularda da 86 milyon vatandaşımızın demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti hakkını savunmaya devam edeceğiz."